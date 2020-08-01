李登輝辭世》日本台僑、友台日人熱烈串連提議 桃園機場更名「李登輝機場」

日本台僑、友台日人串連提議，將桃園機場更名「李登輝機場」。（資料照）

2020-08-01 16:48:28

〔駐日特派員林翠儀／東京1日報導〕旅居日本的台僑團體和各界友台日本人今天發起串連，提議政府將桃園改名為「李登輝機場」，以紀念前總統李登輝畢生的功績。包括全日本台灣連合會等在日台僑團體連名發表聲明支持，前國策顧問金美齡、日本政論家櫻井良子及作家門田隆將、日本近代史學者田中秀雄等友台日人均熱烈響應。

發起這項串連活動的在日僑領、「台灣之聲」總編輯林建良表示，李前總統過世後，他收到來自日本各界友人的慰問弔唁，其中有人建議將桃園或松山國際機場冠名為「李登輝機場」。林建良覺得這個提議非常有意義，於是在台僑團體發起串連，馬上就獲得僑領們的支持，多名長期關心台灣的日本友人也紛表贊成。

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在日僑領傍晚發表連名聲明，希望政府將桃園改名為「李登輝機場」，聲明文中指出，世界各地有許多國家或城市，都有以歷史人物或政治人物姓名冠名的國際機場，以紀念他們的功績。例如紐約的甘迺迪機場、印尼雅加達的蘇加諾哈達國際機場、檀香山丹尼爾井上國際機場等。

李前總統對台灣的民主化的貢獻，不僅遍及台灣也影響全亞洲，民主台灣奠定了亞洲和平穩定的基礎。他的偉大成就應被記入歷史，留傳給後世子孫。

為此，希望藉由桃園國際機場更名為「李登輝機場」，讓全世界的人們一起懷念李前總統畢生的功績。

這項聲明有全日本台灣連合會會長趙中正、在日台灣同鄉會會長王紹英。台灣獨立建國聯盟日本本部委員長王明理、「台灣之聲」總編輯林建良連名。

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