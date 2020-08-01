解放軍女諜躲中國舊金山領館 FBI逮捕過程曝光

FBI指控唐娟隱瞞解放軍背景取得簽證。（歐新社資料照）

2020-08-01 07:42:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦調查局（FBI）指控具有中國人民解放軍背景並涉嫌簽證詐欺的中國訪問學者唐娟，躲入中國駐舊金山總領事館逃避追緝一事，最近被捕細節流出。唐娟的律師透露，唐娟原本想走出領館投降，但由於哮喘發作，領館人員開車帶唐娟到診所治療，之後就被逮捕。

被通緝後躲進中國駐舊金山總領事館

FBI先前指控，現年37歲的唐娟以J-1訪問學者簽證入境，到加州大學戴維斯分校擔任訪問學者，研究癌症醫學，卻隱瞞解放軍現役軍人的身分，FBI以涉嫌簽證詐欺將唐娟通緝。FBI探員認為，唐娟被FBI問話後，便躲進中國駐舊金山領事館，尋求外交豁免權。

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若罪成可被判入監10年、罰款25萬美元

唐娟在上月23日被美方逮捕，24日被送進位於北加州的沙加緬度郡監獄關押，27日唐娟首度出庭應訊，31日法院舉行聽證會，討論唐娟是否可獲得保釋，8月10日將對她進行初審。如果唐娟簽證詐欺罪成，最高可被判入監10年和罰款25萬美元。唐娟並未聘請律師，法院為她指定了一名聯邦公設辯護人（ federal public defender）。

領館將唐娟送醫後被FBI逮捕

《美聯社》報導，唐娟的聯邦助理辯護人涅金（Alexandra Negin）表示，唐娟於2019年12月27日進入美國，在加州大學戴維斯分校擔任放射腫瘤學系的客座研究員，今年6月20日FBI在唐娟的戴維斯公寓對她進行訊問和搜查，並扣留她的護照和簽證，唐娟之後便到領事館尋求協助。

涅金指出，唐娟在6月26日被美方控訴簽證詐欺罪，但唐娟直到7月23日被捕後，才得知自己被控簽證詐欺罪。涅金說，FBI探員前往舊金山領事館下達對唐娟的逮捕令時，唐娟原本想出來投降，但因唐娟哮喘發作，且受到刺激情緒不穩，陷入歇斯底里狀態，領館人員認為必須將唐娟送醫，便開車帶唐娟到診所治療，就醫結束後就被FBI逮捕。

涅金認為，唐娟本來可以留在領館內拒絕逮捕，但卻同意離開使館領地，讓美方執法人員逮捕。FBI雖然有唐娟的拘捕令，但由於領館是中國領土，美方未經中方同意，無權進入領館。

針對FBI發現的唐娟身穿解放軍文職人員軍服的照片，以及提到唐娟與軍方聯繫的文章，認定唐娟可能有解放軍現役軍人背景，涅金解釋說，這些照片是唐娟在解放軍空軍軍醫大學（FMMU）讀書時拍的，文章是透過機器翻譯的，這些證據不能代表唐娟是現役軍人，正在參與中國的軍事行動。

唐娟被FBI通緝後躲進中國駐舊金山總領事館。（法新社資料照）

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