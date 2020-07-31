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    美國擬禁「抖音」惹中國跳腳！中網嘲諷：我們才是禁令鼻祖吧

    美國擬禁「抖音」惹中國跳腳，網友嘲諷「我們才是各種禁令的鼻祖吧」。（路透）

    美國擬禁「抖音」惹中國跳腳，網友嘲諷「我們才是各種禁令的鼻祖吧」。（路透）

    2020-07-31 15:34:20

    〔即時新聞／綜合報導〕中國影音APP「TikTok」（抖音）紅遍全球，卻因資安疑慮遭到印度封殺，連澳洲、美國等國家也研議推動禁用令。對此，中國外交部批評美國威脅中國企業卻拿不出證據，完全忽略北京互聯網法院已認定抖音確有侵害用戶個資的問題，還有不少中國帳號在官媒留言區護航，有網友就傻眼表示，「看看評論覺得很可怕，都是真人評論的嗎？禁美國的app禁得少嗎？」、「我們才是各種禁令的鼻祖吧」。

    根據中媒《央視新聞》報導，美國政府將對「抖音」進行安全評估，中國外交部發言人汪文斌則表示，美方在拿不出任何證據的情況下，對中國企業做有罪推定並發出威脅，這暴露了美方所謂的維護公平自由的虛偽性，也違反了世貿組織開放、透明、非歧視的原則，不利於美國民眾和企業的利益，呼籲美方停止將經貿問題政治化。

    對此，不少中國帳號在官媒留言區叫好，不過也有明眼人質疑，「看看評論覺得很可怕，都是真人評論的嗎？禁美國的app禁得少嗎？」，有人回覆，「可能為了預防被美國洗腦成你這樣的，成天喊什麼自由民主」，其他網友則反擊，「我可沒喊自由民主，但很多國外APP確實好用又不涉黃」、「為什麼會禁臉書、維基百科、YouTube？自己想想吧」、「想用就要翻牆，翻牆還有機率被抓」、「我們才是各種禁令的鼻祖吧」。

    有趣的是，中媒《新浪科技》稍早才報導，北京互聯網法院作出一審宣判，認定抖音確有侵害用戶個資的情形，那裡留言的網友也一致認為，「本身確實就有信息安全問題，如果要嚴查都得出事，更何況在國外」、「這就怪不得外國封你了」、「希望學學老美重罰」、「活該被封，通訊錄裡權限都關了，照樣給你發你通訊錄裡的人發的視頻，還有臉上訴，早點被封吧」。

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