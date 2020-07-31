「抖音」被判侵害用戶個資！中網：怪不得國外封殺

「抖音」被判侵害用戶個資，中國網友表示，怪不得國外封殺。（路透）

2020-07-31 14:10:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國影音APP「TikTok」（抖音）紅遍全球，卻因資安疑慮遭到印度封殺，連澳洲、美國等國家也研議推動禁用令，令中國政府跳腳，痛批美國威脅中企卻拿不出證據。然而，有中媒報導，北京互聯網法院已做出一審宣判，認定抖音確有侵害用戶個人訊息的情形，字節跳動法務相關負責人則辯稱，所以訊息都是由用戶「授權」上傳的，也會提起上訴，中國網友則怒噴，「不授權不給用，那還不是強迫嗎？」、「這就怪不得外國封你了」、「希望學學老美重罰」。

根據中媒《新浪科技》報導，北京互聯網法院作出一審宣判，認定抖音、微信讀書2款App均有侵害用戶個人訊息的情況，字節跳動法務相關負責人則表示，抖音上的用戶通訊錄訊息均由用戶授權上傳，如果用戶希望刪除相關通訊錄訊息，可以隨時聯繫他們進行處理，對於法院的一審判決，抖音將會提起上訴。

請繼續往下閱讀...

對此，中國網友紛紛怒批，「不授權不給用，那還不是強迫嗎？」、「主要是強迫你授權，還有一點，授權特別容易操作，取消卻很費勁！」、「刪除和同意流程要一樣才算合理，否則就屬於霸王條款」、「吃相難看現在遭眾人唾棄了吧」、「這就怪不得外國封你了」、「本身確實就有信息安全問題，如果要嚴查都得出事，更何況在國外」。

還有許多人舉例表示，「毫無隱私！我連對象的哥哥的親家母的女兒的小學同學的舅媽都關聯上了！」、「我前男友的現女友都能推送給我，你說狠不狠」、「他知道我手機型號，我換什麼手機，他就給我推薦什麼型號的手機殼」、「PGone和李小璐的視頻是從草稿箱裡流出來，請問草稿箱的視頻為什麼會流出？」、「活該被封，通訊錄裡權限都關了，照樣給你發你通訊錄裡的人發的視頻，還有臉上訴，早點被封吧」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法