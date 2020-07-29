美議員要求川普評估TikTok風險 稱中國可能藉此影響大選

美共和黨部分資深議員28日對政府施壓，要求美國政府評估TikTok干涉總統大選的風險。（路透）

2020-07-29 10:12:36

〔即時新聞／綜合報導〕爆紅的中國影音APP「TikTok」（抖音）遭美國控有洩漏個資疑慮，考慮在國內封殺TikTok，伴隨11月即將到來的美國總統大選，美共和黨部分資深議員28日對政府施壓，要求美國總統川普所領導的政府進行檢視，面對TikTok帶來的威脅，評估TikTok干涉美國總統大選的風險。

據《路透》報導，在共和黨部分資深議員28日聯合致函的內容中，美國共和黨籍參議院情報委員會代主席盧比歐（Marco Rubio）、共和黨重量級參議員柯頓（Tom Cotton）與其他議員引述稱TikTok對敏感內容進行審查，並且指出中國試圖在社交軟體上操縱政治。

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《路透》指出，共和黨議員在寫給美國國家情報總監、國土安全部代理部長及聯邦調查局局長的信中寫道，「我們極為擔心中國共產黨能夠利用對TikTok的控制來扭曲或操控（政治）對話，進而造成美國人之間的不和，並且達到他想要的政治結果」。

截至目前為止，美國聯邦調查局、國土安全部及美國國家情報局都沒有回應，而TikTok一位發言人則表示，儘管TikTok不是為政治新聞而生，但TikTok仍然在進行保護這項應用程式的投資，並且借鏡上次大選中同行的經驗。

他說「針對假消息，TikTok已經制定嚴格的政策規範，不允許政治廣告」，他也補充表示，內容和審核政策皆由加州總部團隊所領導，「不受任何外國政府控制」。而美國共和黨議員則依然要求政府進行評估，對美國政府提出質疑表示，「如果有證據顯示中國共產黨透過TikTok發揮影響力，是否會對中國母公司『字節跳動』進行制裁」。

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