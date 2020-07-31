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    致力履行對台承諾 龐皮歐：軍售助台灣保衛民主

    美國國務卿龐皮歐今天受邀出席參議院外交委員會聽證會，他表示美國努力履行對台灣承諾，包含對台軍售以確保台灣人民能夠保衛自身民主，美國國務院團隊也在多方面支持台灣參與國際組織。（路透）

    美國國務卿龐皮歐今天受邀出席參議院外交委員會聽證會，他表示美國努力履行對台灣承諾，包含對台軍售以確保台灣人民能夠保衛自身民主，美國國務院團隊也在多方面支持台灣參與國際組織。（路透）

    2020-07-31 02:27:02

    〔中央社〕美國國務卿龐皮歐今天表示，美國努力履行對台灣承諾，包含對台軍售以確保台灣人民能夠保衛自身民主，美國國務院團隊也在多方面支持台灣參與國際組織。

    美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）今天受邀出席參議院外交委員會聽證會，說明國務院2021會計年度預算。聽證會上部分議員關切中國行徑與香港情勢，也關注美台關係是否可能有其他進展。

    參議院外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）昨天致函美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer），呼籲美方即刻與台灣展開雙邊貿易協定磋商。賈德納今天在聽證會上詢問龐皮歐，總統川普政府在美台雙邊貿易協定上有什麼作為。

    龐皮歐表示，他了解外界對該議題有很大興趣，但貿易並非國務院主要對台事務。不過他指出，美方一向努力履行對台灣人民承諾，包括批准使台灣人民得以從事保衛民主必要活動的重要軍售案。

    民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley）則詢問龐皮歐，香港近來事件是否有改變美國對台灣看法，或促使美方找出能更支持台灣的作法。默克利表示，美國對台雖有不少軍售案，但在支持台灣國際參與上是否該有更多作為。

    龐皮歐回應表示，台灣與香港情況不同，雖然中共將兩者都視為自身領土一部分；在台灣參與國際組織方面，國務院有團隊專門負責此事，相關區域局室也在多方面努力，例如在世界衛生大會（WHA）與聯合國。

    龐皮歐強調：「（美方希望）確保台灣在任何合適地方都能被代表，作為正式與非正式國際集會的一部分。」

    默克利進一步指出，美方長期慣例認為美台總統不該會晤，因為怕冒犯中國，並問龐皮歐是否同意這一慣例作法。

    對此，龐皮歐不願公開回應，但強調美國多任政府與許多政黨皆遵循一系列「理解」（understandings），川普政府會持續依循前例，也了解美方在「台灣關係法」下相關義務。

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