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    重批中國替台抱不平 龐皮歐：自由世界將台灣邊緣化

    美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）23日在加州尼克森總統圖書館發表對中國政策演說。（歐新社）

    美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）23日在加州尼克森總統圖書館發表對中國政策演說。（歐新社）

    2020-07-24 11:46:15

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）23日在加州尼克森總統圖書館發表對中國政策演說，他點名萬豪酒店、美國航空、達美航空和聯合航空等大型企業，因為怕觸怒中共，不在網站上將台灣列為獨立國家。他提到，自由世界將台灣邊緣化，而後來台灣成為充滿活力的民主國家。

    綜合媒體報導，這場演講被外界視為龐皮歐上任以來最重要的外交演說，地點特別選在尼克森總統圖書館，美國前總統尼克森（Richard Nixon）1972年訪問中國，與中國時任國家主席毛澤東和總理周恩來見面，為美中建交奠定基礎。

    他表示，自由世界將台灣邊緣化，而後來台灣成為充滿活力的民主國家；美國給中共政權特別經濟待遇，北京卻要求進入中國的西方企業對人權問題保持緘默。

    他提到白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）前幾天提過的例子，龐皮歐點名萬豪酒店、美國航空、達美航空和聯合航空等大型企業，因為怕觸怒北京，不在網站上將台灣列為獨立國家。龐皮歐也批評，好萊塢自詡為社會正義仲裁者與美國自由創作中心，卻在面對中共的些微批評時，隨即進行自我審查。

    針對中國解放軍的侵略，龐皮歐說，解放軍不是一般的軍隊，目的是要維護中共高層菁英的絕對統治，並且擴張中國帝國，而不是保護中國人民，美國國防部已強化在南海與台灣海峽的自由巡航行動，並且成立美國太空軍，以助對抗中國最後一道的邊境侵略。

    當被主持人問到能否讓台灣、日本、越南、澳洲等區域周邊國家相信，可以像1947年時任美國國務卿馬歇爾（George Catlett Marshall）的承諾一樣，選擇並依賴美國？龐皮歐回答說：「毫無疑問」。

    龐皮歐指出，他能理解外界的選邊站說法，但是與其說是在美國和中國之間選邊站，不如說是在自由與暴政之間做抉擇，這正是美國期待各國做出的決定，美國的領導地位也將確保美國會與他們在一起。

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