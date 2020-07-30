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    習近平對黨外人士喊話：任何國家都不能阻擋中國！

    習近平日前在中南海召開黨外人士座談會，聲稱任何國家任何人都不能阻擋中國。（路透）

    習近平日前在中南海召開黨外人士座談會，聲稱任何國家任何人都不能阻擋中國。（路透）

    2020-07-30 22:58:45

    〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平日前在中南海召開黨外人士座談會，強調要以更大的力度推進全面深化改革，化解來自各界的挑戰和壓力，聲稱任何國家任何人都不能阻擋中國。

    中共官媒《新華網》30日報導，本月28日，中共中央在中南海召開黨外人士座談會，聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表對當前中國經濟形勢的意見。《新華網》聲稱當天與會者高度評價在以習近平為核心的中共中央，在其堅強領導下，中國的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情防控和經濟恢復取得突出成就。

    習近平表示，「要正確認識當前經濟形勢，深入調查研究，以更大的力度推進全面深化改革，積極破解發展面臨的各種難題、化解來自各方面的風險挑戰和巨大壓力，為推進改革發展、戰勝各種風險挑戰凝聚廣泛共識、匯聚強大力量。」還強調任何國家任何人都不能阻擋中國實現偉大復興的歷史步伐。

    習近平會中除了要求與會者要認真看待經濟發展中遇到的困難和挑戰、聚焦中共中央關注的重點問題，也要「加強思想引導」，引導底下的人「正確」認識深化改革發展進程中出現的矛盾和問題，以及來自國內外各種質疑。

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