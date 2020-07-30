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    首頁　>　國際

    美參議員致函貿易代表 籲啟動美台貿易協定磋商

    2020-07-30 04:59:01

    〔中央社〕美國共和黨籍參議員賈德納今天致函美國貿易代表萊特海澤表示，美台雙邊經貿關係持續成長茁壯，在美國國會也擁有兩黨強健支持，美國行政部門應立即啟動美台貿易協定磋商。

    參議院外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）今天受邀出席美台商業協會（US-Taiwan Business Council）舉辦的線上會談，討論3月27日上路「台北法」的影響及美台簽署雙邊貿易協定的可能性。

    賈德納在活動中透露，他今天致函美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer），強調美台雙邊經貿關係持續成長，在美國國會也擁有兩黨強健支持，美方應即刻與台灣展開有意義貿易協定磋商。

    賈德納在信中指出，台灣2018年是美國第12大商品和服務貿易夥伴，總進出口總值達954億美元（約新台幣2兆8371億元），去年則是美國第15大外資流入地，美台企業在太平洋兩端也提供近10萬工作機會。

    賈德納表示，參議院去年10月通過由他領銜提出的參院版「台北法案」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act，依全名起首字母簡稱為TAIPEI Act，即台灣友邦國際保護及加強倡議法案）；法案呼籲美國行政部門以簽訂經濟上互惠，並能保護美國勞工、有利美國出口商的自由貿易協定（FTA）為目標，與台灣展開雙邊貿易協商。

    美國國會最後通過的版本是經眾議院修改過的參院版「台北法案」，修正後條文並未明確呼籲美台簽署FTA，但敦促美國貿易代表署（USTR）與美國國會協商，「尋求機會進一步增強美台雙邊經貿關係」。

    此外，賈德納在信函中說，總統蔡英文去年11月於台北市美國商會發表演說時，正式支持美台洽簽雙邊貿易協定，並強調雙方若簽署優質雙邊貿易協定，不僅有助強化彼此間的互動往來，也為印太地區以規範為基礎的貿易秩序樹立一個強有力的先例。

    賈德納表示：「但很不幸地，即使美台關係目前具備近期記憶以來最有利環境，雙邊貿易磋商上卻沒有實質進展。」

    他強調，期待與美國貿易代表署合作，讓美台在116屆美國國會任期間簽署雙邊貿易協定。目前國會任期自去年1月3日開始，預定於明年1月3日結束。

    去年12月也有超過美國眾議院1/3席次、共160位眾議員致函萊特海澤，呼籲啟動美台雙邊貿易協定談判，為美國創造就業機會。（編輯：楊昭彥）

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