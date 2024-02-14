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中國春節狂放鞭炮 隔海南韓空污超標

中國今年在春節期間大肆燃放鞭炮，各地空氣品質欠佳。（路透）

中國今年在春節期間大肆燃放鞭炮，各地空氣品質欠佳。（路透）

2024/02/14 16:34

〔編譯陳成良／綜合報導〕2024年是中國完全擺脫疫情的第一個春節，當局也鬆綁「禁燃令」，不再嚴格禁止民眾施放炮竹煙火，但不只事故頻傳，中國多地還發布重度空污預警，連鄰國南韓也跳腳表示，近日當地PM2.5濃度達到惡劣標準，因為中國各地過年期間不斷在放鞭炮、燒紙錢和燒香。

南韓《朝鮮日報》14日報導，春節長假開始前一天的9日晚上，中國全境進行大規模煙火表演。當天晚上8點到凌晨1點，遼寧省大連市的各處都在燃放鞭炮，轟鳴聲中瀰漫著濃煙。

人行道上散落著紅色鞭炮的殘骸，因為不時點燃的鞭炮，有許多路上行人無法經過。即時查看空氣污染的狀況後發現，晚上11點大連的超細懸浮微粒（PM2.5）濃度為每立方公尺478㎍（㎍：百萬分之一克）。這是作為南韓超細顆粒物「惡劣」標準的75㎍/立方公尺的6.4倍。

中國其他地區的情況也是如此。截至當天晚8點30分，中國東北地區哈爾濱市的可吸入顆粒物（PM10）濃度為726㎍/立方米，超細懸浮微粒濃度為569㎍/立方米。當天白天為100㎍/立方公尺以下的數值隨著煙火燃放的開始暴增6倍以上。吉林市晚上11點的可吸入顆粒物濃度升至980㎍/立方米。

報導中提到，中國全國性的煙火表演似乎影響了南韓的空氣品質。從春節當天到長假最後一天的12日，南韓全境大部分地區的超細顆粒物處於「惡劣」水準。

南韓國立環境科學院空氣品質綜合預報中心分析指出：「原因之一是隨著西風吹來，國外的污染物質進入了南韓，灰塵濃度上升。」此前南韓研究機構曾證明，過去在中國燃放煙火爆竹時釋放出來的鉀，在春節長假期間大量流入朝鮮半島。

南韓從初一到初三多地空氣品質惡劣，圖為12日的景福宮空氣汙染嚴重。（美聯社）

南韓從初一到初三多地空氣品質惡劣，圖為12日的景福宮空氣汙染嚴重。（美聯社）

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