岸田擬3月「MLB首爾開幕戰」訪韓 南韓總統辦公室否認

日媒獨家披露，日本首相岸田文雄打算3月20日訪問南韓，並與南韓總統尹錫悅進行會談。（路透社）

2024/02/14 17:13

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕據日媒獨家報導，日本首相岸田文雄有意於3月20日訪問南韓，並與南韓總統尹錫悅進行會談，商討和北韓有關的議題。對此，南韓總統辦公室回應，「目前沒有推動相關計畫」。此外，當天正好是美國職棒大聯盟（MLB）於南韓舉辦的海外開幕戰，新加入道奇隊的大谷翔平也會登場，日韓兩國間動向也備受關注。

據《富士新聞網》報導，相關日本政府官員透露，作為日韓「穿梭外交」的一環，岸田文雄正在考慮是否於3月20日前往南韓，並與尹錫悅進行會面，預計將會商討關於北韓等問題。

據悉，南韓將於4月進行國會議員選舉，岸田文雄才會考慮在南韓選前提議拜訪，其到訪南韓一舉，可顯示與南韓領袖尹錫悅間的緊密關係，預測將視情勢做出最終判斷。

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此外，美國職棒大聯盟（MLB）曾宣布，3月20日當天剛好是大聯盟在南韓首爾所舉辦的海外開幕戰，將由洛杉磯道奇隊對決聖地牙哥教士隊，屆時新加入道奇隊的大谷翔平也會登場，因此日韓間的一舉一動備受矚目。

另據韓媒《韓聯社》報導，針對日方提出拜訪南韓一事，南韓總統青瓦台辦公室關係人士向現場記者表示，對於日媒談及岸田正在考慮下個月訪韓，目前韓方採保守回應，並表示「目前無推動任何計畫」。

外界人士分析，考慮到日本國會審議及批准政府預算案的相關時程，岸田文雄於下個月20日訪韓的可能性並不高。

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