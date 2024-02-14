打敗一票偶像男星！ 大谷翔平情人節榮登「日本最佳男友」冠軍

道奇日籍二刀流球星大谷翔平。（圖擷取自@shoheiohtani IG、大聯盟社群平台「X」，本報合成）

2024/02/14 16:55

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天2月14日是浪漫的西洋情人節，日本媒體《ORICON NEWS》每年都會針對這個浪漫節日進行調查，列出日本女性心目中「最希望當男友的名人」排行榜。而今（2024）年排行榜的榜首，竟是由道奇二刀流球星大谷翔平榮登第一名，力壓一票知名偶像男星，這也是首度由運動選手奪冠。

據日本媒體《ORICON NEWS》今日報導，今年第17屆「最想跟他墜入愛河的名人」（第17回女性が選ぶ“恋人にしたい有名人”）的票選活動，該媒體找了500名女性進行調查，受訪者年齡層涵蓋10～50多歲的女性，整理出日本女性心目中的理想型排名。根據調查結果顯示，由知名日籍棒球選手大谷翔平奪下今年冠軍。

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許多受訪女性紛紛指出，非常欣賞他對棒球努力不懈、專心一志的態度，也能講出客觀評價，似乎也能考慮到對方心情，受訪者表示，能想像他未來對伴侶也會是誠實與專情的態度，更會好好珍惜另一半。有受訪者指出，雖然大谷翔平有超過190公分的高大身材，但照顧愛犬時會露出溫柔的模樣，這種反差萌猶如泰迪熊般可愛。

至於這項排行榜的第2到第10名，依序為松下洸平、「Number_i」平野紫耀、「Snow Man」目黑蓮、山田裕貴、竹野內豐、吉澤亮、「浪花男子」道枝駿佑，坂口健太郎以及「King & Prince」永瀨廉。其中，53歲的竹野內豐為榜上最年長的男星，21歲的道枝駿佑則是初次入榜同時也是最年輕的男星。

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