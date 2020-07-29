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    中共官員歪書《平安經》急下架 編輯：不要打聽、不能說

    中共官員歪書《平安經》已下架，該書的責任編輯對於媒體詢問僅回應「不要打聽，不能告訴你們。」（圖擷自《新京報》微博）

    中共官員歪書《平安經》已下架，該書的責任編輯對於媒體詢問僅回應「不要打聽，不能告訴你們。」（圖擷自《新京報》微博）

    2020-07-29 15:45:02

    〔即時新聞／綜合報導〕中國吉林省公安廳黨委副書記、常務副廳長賀電出版一本經書《平安經》，整本通篇全是「XX平安」造句，不但官方稱「值得一讀」甚至還組織朗誦研討會，引發熱議，連中共官媒《環球時報》總編輯胡錫進都看不下去，現該書已遭下架。

    綜合中媒報導，吉林省公安廳常務副廳長賀電撰寫出版了一本《平安經》，全書內容為各種名詞加上平安組成的「XXX平安」造句，出版社為人民出版社及中國人民公安出版社所屬群眾出版社聯合出版，不但官方稱「值得一讀」，出版社還大捧本書內容豐富，包羅萬象，「亦可作為一部小百科詞典，方便讀者查閱相關知識」。

    吉林省委政法委、省委宣傳部、省文聯、團省委、長春日報社等單位還共同主辦了《平安經》的朗誦活動研討會，消息在網路上流傳後立刻引發討論，有網友痛批「官員寫《平安經》，跟著一群捧臭腳的馬屁精」，「因為官員出的不是書，而是權力。」

    中共官媒《環球時報》總編輯胡錫進也看不下去，稱出版這樣一本「經」好像沒關係，不過當地系統的官方公眾號卻特地發文吹捧，甚至組織《平安經》公益朗誦活動研討會，「實在很難理解」。

    現群眾出版社官網已經下架《平安經》，完全找不到該書的資訊，該書的責任編輯對於媒體詢問僅回應「不要打聽，不能告訴你們。」

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