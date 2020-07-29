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    涉參與中國「千人計畫」 哈佛教授再被以稅務罪名起訴

    美國哈佛大學教授李柏涉參與中國「千人計畫」，再被以4項稅務相關罪名起訴。（路透）

    美國哈佛大學教授李柏涉參與中國「千人計畫」，再被以4項稅務相關罪名起訴。（路透）

    2020-07-29 12:25:00

    〔即時新聞／綜合報導〕美國哈佛大學前化學和生物化學系主任李柏（Charles Lieber），今年6月因隱瞞參與中國「千人計畫」而被起訴，如今李柏再被以稅務相關罪名起訴，當局指控他未申報來自中國武漢理工大學的收入。

    根據《路透》報導，美國波士頓聯邦法院檢察官指控李柏未申報來自武漢理工大學的收入，並以4項稅務相關罪名起訴他。李柏的辯護律師穆卡塞（Marc Mukasey）宣稱李柏是無辜的，他並未收受美國聯邦當局指控的那些報酬。

    美國檢方表示，李柏在2011年成為武漢理工大學的「戰略科學家」，武漢理工大學每月支付李柏5萬美元（約新台幣146萬元），外加15.8萬美元（約新台幣463萬元）的生活津貼，還提供他150萬美元（約新台幣4394萬元）設立研究實驗室，換取李柏以武漢理工大學的名義籌辦國際研討會、發表論文以及申請專利。

    李柏今年6月也被指控對美國聯邦當局說謊，隱瞞參與中國「千人計畫」；李柏當時被以2項不實陳述罪名起訴，不過他並不認罪。

    美國政府近來指控中國透過「千人計畫」，吸收中國海外公民與外國研究人員，要求他們與中國分享其學術專長，以換取研究經費等好處。

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