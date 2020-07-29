半澤直樹2國旗全消失 電視台回應惹怒日本網友狂洗板

《半澤直樹2》首播出現台灣國旗，遭中國網站下架。（翻攝TBS Youtube）

2020-07-29 08:09:06

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名電視劇《半澤直樹》第2季近日在TBS電視台開始播出，但本月19日播出的第1集中曾出現台灣國旗與中國國旗並列，引發中國網站反彈，不料26日重播時台灣與所有國家的國旗都一起「被消失」，有媒體報導指TBS電視台對刪除理由「無可奉告」，引發日本網友強烈反彈。

《半澤直樹》第2季本月19日播出第1集，在關東地區創下22%超高收視率，不過其中一幕出現台灣國旗與中國國旗並列，不僅引發中國網友玻璃心碎，就連播放影片的中國網站也為此將影片移除。不過26日重播時該幕畫面中所有國家的國旗竟全被移除，就連TBS官方YouTube頻道中有該畫面的影片也已經被刪除，此情況立即引發日本網友在網路洗板議論。

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針對這起爭議，《赫芬頓郵報》（Huffington Post）在其日文版的報導中詢問TBS對於國旗被消失的回應，但TBS稱此為「製作過程的問題，無可奉告」。這項消息曝光後再度引發網友群起撻伐，怒轟TBS電視台使用日本的公共電波，就有回答的義務，許多網友也都質疑電視節目是遭到中共審查、干預，甚至批評被外國勢力影響的TBS應該被撤照。

另有些網友則指出，其實不只TBS，朝日電視台也曾有主播透露，中共審查的魔手不時會伸進日本的各個電視台。也有人提到，台灣本來就是獨立的國家，但日本卻看到中國就軟腳，身為日本人對此感到相當抱歉等

《半澤直樹》第2季26日重播時台灣與所有國家的國旗都一起「被消失」，針對TBS電視台對刪除理由「無可奉告」，日本網友群起撻伐。（圖擷自yahoo.jp）

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