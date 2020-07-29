美官員：俄羅斯散布疫情假消息 試圖影響11月選舉

美官員表示，俄羅斯在武漢肺炎大流行期間，散佈大量疫情假消息，試圖影響美國大選。（法新社）

2020-07-29 12:24:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國官員28日表示，俄羅斯情報部門正在透過英文網站，散佈有關武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情假訊息，試圖利用疫情危機影響美國11月的總統大選。

綜合外媒報導，俄羅斯軍事情報機構「格烏」（GRU）利用多個網站，在5月下旬到7月初之間，發布約150篇關於武漢肺炎大流行的英文假消息和宣傳。專家表示，當局要找出由俄羅斯支持的社群帳號和文章相對容易，但要停止網站傳播看似合法的文章則顯得困難。

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據報導，無論消息是否帶有政治操作，武漢肺炎爆發已導致全美甚至全球的假訊息頻傳，美國總統川普（Donald Trump）也因為在推特、臉書分享未經證實的錯誤訊息，多次遭到社群平台審查。

美國官員28日透露的俄羅斯假消息行動，主要著重在武漢肺炎疫情，但安全研究人員也強調，俄羅斯正持續在各種議題上散佈假消息。前國防官員法卡斯（Evelyn Farkas）則表示，俄羅斯正重複利用2016年的手段，影響美國選舉，俄羅斯試圖降低美國人對於民主的信心，並防止對俄態度強硬的人當選。

俄羅斯曾利用「網軍」干預美國2016年的總統大選和2018年的中期選舉，引發美國的制裁。前總統歐巴馬（Barack Obama）在2016年選舉後，驅逐數十名俄羅斯外交官。川普也在日前證實2018年曾對俄羅斯「網路研究機構」（Internet Research Agency）發動網路攻擊。

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