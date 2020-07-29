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    首頁　>　國際

    美澳外長防長會談 重申台灣在印太扮演重要角色

    2020-07-29 03:19:02

    〔中央社〕美國與澳洲外長及國防部長今天召開高層會談，聚焦中國挑戰。雙方在會中重申台灣在印太區域扮演重要角色，且承諾將持續與台灣維繫強健關係，並支持台灣國際參與。

    美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與國防部長艾斯培（Mark Esper）27日在華府歡迎澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）與防長雷諾茲（Linda Reynolds）來訪。4人今天召開第30屆美澳部長級諮商會議（AUSMIN），並於會後共同在國務院舉辦記者會。

    根據雙方會後聯合聲明，會談聚焦中國挑戰、印太區域安全與雙邊區域合作等議題。雙方在會中談及2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情衝擊，及中國趁著疫情損害印太區域國際秩序及區域穩定，包括北京在香港、台灣、新疆及南海等作為。

    在台灣方面，聲明指出，美澳外長、防長重申台灣在印太區域扮演的重要角色，也表達與台灣維繫強健非官方關係的意願，並支持台灣成為不以主權國家為參與資格的國際組織會員，及以觀察員或賓客（guest）身分有意義參與以主權國家為參與資格的國際組織。

    聲明表示，美澳雙方皆強調，近期事件更加強化他們支持台灣的決心，也重申兩岸分歧應透過和平方式並依循兩岸人民意願解決，不應訴諸威脅或恫嚇。雙方也承諾強化與台灣的捐助協調關係，並會著重在提供太平洋島國發展援助。

    蓬佩奧今天在會後記者會上也特別讚揚澳洲，不只支持台灣參與世界衛生大會（WHA），以讓世界從台灣疫情應對智慧中受益，並且也公開譴責中國散播疫情假訊息，及堅持對疫情來源展開獨立調查。

    此外，根據聯合聲明，美澳雙方在會中皆對中國損害「一國兩制」、違背「中英聯合聲明」承諾並侵蝕香港自治及自由一事，表達深度關切；雙方並認為港區國安法將損及法治，侵害新聞記者等人士的言論、和平集會自由。

    聲明表示，美澳外長、防長在會中重申支持香港人民9月6日能透過公平、自由選舉，選出立法會議員。雙方也關切北京在新疆大規模拘禁、監控維吾爾族及其他少數民族，並強迫他們勞役、限制他們宗教自由等。

    美澳雙方在今天會中也觸及中國在科技領域作為。蓬佩奧在記者會中表示：「澳洲領先我們意識到像華為、中興通訊（ZTE）等無法被信任設備商所帶來的威脅，我們期待各國一起成為（5G）『乾淨國家』。」（編輯：陳政一）

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