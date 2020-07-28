跳舞影片「不雅」？ 埃及5女生發布TikTok影片被判刑2年

埃拉德在「TikTok」發布的短片被埃及法院認定為「不雅」。（法新社）

2020-07-28 20:22:41

〔即時新聞／綜合報導〕埃及法院27日判處數名年輕女子2年徒刑，原因是她們在中國短片平台抖音海外版「TikTok」上發布「不雅」的舞蹈影片，這是一起充滿爭議的案子，批評人士稱這將對保守社會中的個人自由造成進一步打擊。

《美聯社》報導，根據檢察官的聲明，這些女性還因「違反埃及家庭的價值觀和原則」，「煽動放蕩」和「推動人口販運」，被開罰30萬埃及鎊（約新台幣54.8萬元）。被告律師表示，會對該判決提出上訴。

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檢方在陳述中僅列出2人的全名，分別是20歲開羅大學學生霍薩姆（Haneen Hossam）和22歲的埃拉德（Mawada Eladhm），並指出其他3人幫助管理她們社群媒體帳號。

霍薩姆和埃拉德近來在「TikTok」享有高名氣，她們錄製的短片吸引了成千上萬人觀看。在15秒影片中，霍薩姆和埃拉德化了妝在車內擺姿勢、在廚房跳舞，並開一些小玩笑，就如同該平台上來自世界各地的大部分影片內容。

埃拉德的律師證實了判決。檢方認為，埃拉德的照片和影片「可恥且具侮辱性」。律師助理沙巴那（Samar Shabana）則說，她們只想要觀眾，並不屬於任何賣淫集團，不知道檢方怎麼會這樣看待她們發布的資訊。

埃及網路上流傳的請願書稱，這些逮捕是「針對低收入女性的系統性鎮壓行動」，並敦促當局釋放最近幾個月因發布TikTok短片而被拘留的9名年輕女子。

霍薩姆在「TikTok」發布的短片。（法新社）

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