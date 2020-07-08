藝術系女大生畢業新婚 竟遭渣男老公雇人強姦

藝術學院剛畢業的女子艾曼（Eman Adel）與服飾店老闆侯賽因（Hussein）結婚，原以為能展開幸福美滿的婚姻。沒想到，侯賽因在結婚後立刻又想迎娶其他女性，讓兩人為此大吵一架。最後，侯賽因竟找來員工強姦艾曼，想製造妻子外遇的證據。圖為示意圖。（情境照）

2020-07-08 20:00:37

〔即時新聞／綜合報導〕埃及開羅日前發生一起震驚全國的案件。藝術學院剛畢業的女子艾曼（Eman Adel）與服飾店老闆侯賽因（Hussein）結婚，原以為能展開幸福美滿的婚姻。沒想到，侯賽因在結婚後立刻又想迎娶其他女性，讓兩人為此大吵一架。最後，侯賽因竟找來員工強姦艾曼，想製造妻子外遇的證據。結果，艾曼因在過程中大聲呼救，慘遭侯賽因的員工勒死。

綜合外媒報導，開羅警方日前接獲侯賽因報案，指出他的妻子在家中遭殺害，警方調閱監視器後，發現曾有一名蒙面人前往侯賽因的住處，待了一會兒後離開。警方找到人後，發現該蒙面人是侯賽因服飾店的員工艾哈邁德（Ahmed）。

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在警方的訊問下，侯賽因坦承他在新婚後遇桃花，想迎娶另名女子進門，不過當他與艾曼提到此事時，卻引發對方強烈不滿。他因此安排了這個計畫，找來員工艾哈邁德強暴艾曼，想製造他們有染的假象，讓他可以編造妻子外遇的理由離婚，而不用支付任何費用。

沒想到，艾曼在過程中大聲呼救，導致擔心被發現的艾哈邁德將她勒死。

最後，埃及檢察官認定二人計畫強姦事件，並導致艾曼死亡，因此將侯賽因與艾哈邁德以蓄意謀殺等罪嫌羈押，等待審判。

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