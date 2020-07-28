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    武漢肺炎》越南峴港疫情病毒疑變異 增殖速度更快、傳染性更強

    越南峴港25日出現自4月以來的首起武漢肺炎社區感染病例，當局急撤峴港8萬名遊客，初步研究發現病毒疑有變異。（法新社）

    越南峴港25日出現自4月以來的首起武漢肺炎社區感染病例，當局急撤峴港8萬名遊客，初步研究發現病毒疑有變異。（法新社）

    2020-07-28 10:59:38

    〔即時新聞／綜合報導〕越南峴港25日出現自4月以來的首起武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）社區感染病例，當局急撤峴港8萬名遊客，其中大多數都是來自越南其他地區的民眾，越南公布初步研究顯示，峴港的病毒疑發生變異，比越南已知的病毒更具有侵略性，其增殖速度較快並且能使患者很快轉為重症。

    越南官媒《越通社》報導，越南峴港及周邊省份近日所爆發的武漢肺炎是由一種該國此前未經歷過的，且已經發生變異的新冠病毒所引發的，根據研究人員初步研究結果顯示，這種病毒比越南已知的病毒更具有侵略性，其增殖速度較快且能使受感染的病人很快進入重症狀態。

    越南衛生部代理部長阮青龍表示，新增病例感染源不明，病毒基因組已發生改變，其傳播力明顯提升；越南衛生部專家認為，該新型毒株可能是非法移民攜帶入境的，也可能是病毒在峴港某家醫院內發生變異的結果。

    目前在峴港的各國觀光客已陸續撤離，並於今（28日）0時起，峴港實施社交距離措施，同時列車也停駛，阮青龍透露，將對峴港市居民採集1萬份樣本進行病毒檢測。

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