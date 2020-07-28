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    武漢肺炎》「超重恐提升重症、死亡風險」 痊癒後強生力推減重

    強生染疫前體重超重，痊癒後至今已成功減重逾6公斤。（法新社）

    強生染疫前體重超重，痊癒後至今已成功減重逾6公斤。（法新社）

    2020-07-28 09:57:34

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響持續，英國首相強生（Boris Johnson）日前也確診武漢肺炎，成為全球首位染疫的元首，所幸治療後已經痊癒；週一談及一份肥胖可能使武漢肺炎染疫後死亡及重症風險升高的研究，強生分享自己的經歷，籲國民加強健身，同時英國政府也推出一系列政策，協助民眾減重。

    根據《路透》引述英國國民保健制度（NHS）統計，英國有60%以上的成年人被認為超重或肥胖，解決這項國民健康問題，對英國政府而言勢在必行。

    強生染疫前體重超重，痊癒後至今已成功減重逾6公斤，在談及「肥胖或過重者感染武漢肺炎後的死亡或重症風險偏高」研究，強生分享自身經歷坦言，「進入加護病房時，我體重嚴重超重......我太胖了」。

    病癒後，強生著手投入減重，「我多年來一直想減肥，像許多人一樣，我為自己的體重而苦惱。在病癒之後，我穩定地在改善自己的健康狀況」；強生也透露自己的的新養生之道是晨跑，透過這項溫和的運動，使他白日精神狀況更好。

    上個月，強生指出，除了馬爾他共和國（Republic of Malta）以外，英國人比大多數歐洲人來得胖，因此英國政府將「拆除肥胖這顆定時炸彈」視為目標。

    相關單位進一步推出新措施協助人民減重，其中包括下午9時以前禁止在電視或網路上投放垃圾食物廣上，此類食品也禁止進行「買一送一」促銷，大型餐廳業者也須在菜單上標註食物熱量。

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