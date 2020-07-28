為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》波蘭煤礦場又爆群聚 將擴大檢測逾2000名礦工

    波蘭近期爆發武漢肺炎第2波疫情，主要熱點位於西利西亞地區的3個煤礦場，圖為西利西亞煤礦場礦工。（路透）

    波蘭近期爆發武漢肺炎第2波疫情，主要熱點位於西利西亞地區的3個煤礦場，圖為西利西亞煤礦場礦工。（路透）

    2020-07-28 10:44:25

    〔即時新聞／綜合報導〕波蘭近期爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）第2波疫情，主要熱點位於西利西亞地區的3個煤礦場。西利西亞煤礦區5月就曾爆發疫情，當時波蘭每日全國新增確診人數中，有一半都來自於西利西亞煤礦區，迫使波蘭政府在6月關閉了12個礦場，之後隨疫情趨緩而復工。

    據《路透》報導，波蘭25日全國新增確診584例，為疫情爆發以來次高，26日、27日加總新增780例，目前波蘭累計確診為4萬3402例、1676人死亡。波蘭衛生部發言人安德魯斯維奇（Wojciech Andrusiewicz）表示，隨著當局擴大西利西亞礦區的檢測能量以及隔離疑似案例，預期接下來新增確診數將會下降。

    他說，「西利西亞大爆發主要來自3個礦場，本週我們會檢測超過2000名礦工，預期下週的每日新增病例將降至300人以下」。波蘭疫情相較於其他國家來的沒有這麼嚴重，全國人口大約3800萬人，武漢肺炎死亡病例低於1700例，波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）曾指出武漢肺炎已經變得跟其他疾病一樣。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    波蘭擬退出拒家暴《伊斯坦堡公約》 上萬女性上街怒吼
    2020-07-26 00:03

    波蘭擬退出拒家暴《伊斯坦堡公約》 上萬女性上街怒吼
    武漢肺炎》秘魯礦場群聚感染 82名礦工驗出陽性
    2020-07-04 14:26

    武漢肺炎》秘魯礦場群聚感染 82名礦工驗出陽性
    後疫情時代 伊甸籲關注身障就業需求

    後疫情時代 伊甸籲關注身障就業需求
    波蘭航空載逾百名台人返國 締造2國史上首次載客直航
    2020-06-07 12:26

    波蘭航空載逾百名台人返國 締造2國史上首次載客直航
    滯留波蘭116名國人 清晨搭波蘭航空包機直飛返抵桃園機場
    2020-06-07 10:59

    滯留波蘭116名國人 清晨搭波蘭航空包機直飛返抵桃園機場
    國際今日熱門
    2020-07-27 11:49

    泰國反政府抗議延燒多日 一改風格發起「哈姆太郎」示威

    2020-07-27 14:02

    中國洪災保江浙棄安徽 「主動潰堤」害3千年古鎮慘淹引網民罵翻

    2020-07-27 11:16

    軍情動態》真的熱到爆！伊拉克巴格達彈藥庫 深夜連傳巨響

    2020-07-27 13:21

    德州疫情未止再受颶風襲擊 美墨圍牆被強風倒塌

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播