武漢肺炎》波蘭煤礦場又爆群聚 將擴大檢測逾2000名礦工

波蘭近期爆發武漢肺炎第2波疫情，主要熱點位於西利西亞地區的3個煤礦場，圖為西利西亞煤礦場礦工。（路透）

2020-07-28 10:44:25

〔即時新聞／綜合報導〕波蘭近期爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）第2波疫情，主要熱點位於西利西亞地區的3個煤礦場。西利西亞煤礦區5月就曾爆發疫情，當時波蘭每日全國新增確診人數中，有一半都來自於西利西亞煤礦區，迫使波蘭政府在6月關閉了12個礦場，之後隨疫情趨緩而復工。

據《路透》報導，波蘭25日全國新增確診584例，為疫情爆發以來次高，26日、27日加總新增780例，目前波蘭累計確診為4萬3402例、1676人死亡。波蘭衛生部發言人安德魯斯維奇（Wojciech Andrusiewicz）表示，隨著當局擴大西利西亞礦區的檢測能量以及隔離疑似案例，預期接下來新增確診數將會下降。

請繼續往下閱讀...

他說，「西利西亞大爆發主要來自3個礦場，本週我們會檢測超過2000名礦工，預期下週的每日新增病例將降至300人以下」。波蘭疫情相較於其他國家來的沒有這麼嚴重，全國人口大約3800萬人，武漢肺炎死亡病例低於1700例，波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）曾指出武漢肺炎已經變得跟其他疾病一樣。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法