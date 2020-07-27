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    美駐成都總領事太太被出征 莊祖宜：我沒嫁給美國國務院

    2020-07-28 00:19:11
    美國駐成都總領館27日清晨降旗，正式關閉。（路透檔案照）

    美國駐成都總領館27日清晨降旗，正式關閉。（路透檔案照）

    〔即時新聞／綜合報導〕美國駐成都總領事館27日上午6點18分降旗，正式閉館，總領事林傑偉錄製道別影片，太太莊祖宜27日深夜在臉書發文報平安，也預告：「最晚八月底我們一家就可以團聚了！」面對近日被中國網民「出征」，她感慨地說：「我只嫁給了我先生，沒有嫁給美國國務院。」

    林傑偉認為，他和成都的緣分還沒完。（圖取自微博）

    林傑偉認為，他和成都的緣分還沒完。（圖取自微博）

    林杰偉（Jim Mullinax）近日錄製的影片全程使用中文，他提到自己很榮幸成為總領事，回想30年前到四川師範大學學習，至擔任總領事的種種回憶，也提到妻子在當地結交許多好朋友，成都成為林的「第二故鄉」，片尾他說「跟成都的緣分還會繼續，我盼望著美國與西南地區之間的連結越來越緊密，兩國之路越走越遠」。

    在台灣出生的莊祖宜1日曾發文，回想2月國務院下令所有外交人員家屬必須立刻撤離中國，她和孩子只有不到48小時訂機票、打包行李、備齊醫療文件，「我曾經一閃念，試想二戰前猶太人為了躲納粹離開家是否就像這樣」；有中國網民認為這段話是把中國比擬成納粹，大加撻伐。

    莊祖宜21日曾提到林傑偉原定26日回美國團聚，卻接到大使要求再多待一陣子，但22日美方就宣布關閉中國駐休士頓總領館，當時立刻了解先生必須留守成都應對突發狀況，等到中方宣告關閉美駐成都總領館後，許多領館內職員家屬首當其衝，不是驚慌失措，就是一夜間失業不知何去何從。

    莊祖宜表示，很多人只把焦點放在總領事夫婦身上，但「我們何嘗不只是數百個被影響到的家庭裡的其中一個？」她近期受到許多中國網軍冷嘲熱諷，她表示，「我相信心地光明是看得見的，沒有必要刪改或關閉平台。」且自己的言論也不受丈夫或是美國政府干涉，「若有任何不當也由我個人全權負責。」

    莊祖宜（左）與先生、原美國駐中國成都總領事林傑偉（右）目前分隔兩地。（圖取自莊祖宜臉書）

    莊祖宜（左）與先生、原美國駐中國成都總領事林傑偉（右）目前分隔兩地。（圖取自莊祖宜臉書）

    莊祖宜強調，結婚14年來，丈夫四海為家，每到新地方就努力以最短時間融入當地生活，她也說：「成都在過去兩年半裡確確實實讓我感受到心靈的歸屬。」她形容，當地民眾開明樂天、嗜吃酖美、勤奮好學，在該地也有結交知心好友，因此對於事件發生也是百般不捨。

    莊祖宜提到，26日晚間與丈夫通電話，他們3天來24小時輪班、不眠不休收拾，聽說許多職員都哭了，原本準備了布條寫著「感謝成都 1985-2020」，要在降旗後掛在大門，可惜無法如願，駐館在當地有35年的交流，「我們只是洪流裡的泥沙」，職員有30天可完成撤離。

    莊祖宜說：「最晚八月底我們一家就可以團聚了！再此感謝每一位給我加油打氣的朋友和讀者們，你們溫暖的話語幫助我度過這段艱難的日子，也讓我更加深信多數人是溫和理性善良的。2020年大家都過得太辛苦，但總有一天會雨過天晴，期待重逢！」

    莊祖宜臉書全文

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