中國外交部嘴硬：孟晚舟案拖越久對中加關係危害越大

華為財務長孟晚舟（見圖）2018年12月被捕，其律師日前向加拿大法院請求中止執行美國引渡程序。（美聯社）

2020-07-27 19:39:01

〔即時新聞／綜合報導〕華為財務長孟晚舟的律師日前向拿大法院聲請中止執行美國引渡程序。對此，中國外交部今天（27日）指控加拿大被美國利用，替人出力到頭來還是一無所得，還放話，孟晚舟案拖越久對中加關係的危害也越大。

根據《路透》報導，中國外交部發言人汪文彬在今天例行記者會上，針對孟晚舟律師向加拿大提出中止引渡美國一事，稱希望加拿大從事情本身的是非，以及自身利益出發，盡快並妥善解決此案，消除中加關係的障礙，以實際行動讓兩國關係重回軌道。

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汪文彬也表示加拿大是為美國「火中取栗」，被利用替其出力，到頭來對自己一點好處都沒有，若孟晚舟一案拖越久，中國與加拿大的關係也會越來越緊張。

美國政府指控孟晚舟涉嫌銀行詐欺，在華為和伊朗一家公司的關係上誤導滙豐銀行（HSBC），導致滙豐可能因違反美國對伊朗禁運制裁規定而遭懲罰。加拿大官方應美國政府司法互助的引渡要求採取行動，孟晚舟2018年12月於溫哥華國際機場轉機時被捕。

而根據本月23日遊加拿大法院釋出的文件顯示，孟晚舟的律師已向法院請求中止執行美國引渡孟晚舟的程序，部分理由是質疑美國總統川普和其他華府高層官員破壞了司法公正程序、企圖利用孟晚舟做為「貿易爭端討價還價的籌碼」。

中國外交部發言人汪文彬（見圖）今天嗆聲，孟晚舟一案拖越久，對中加關係危害越大。（法新社）

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