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跟中國談人權？加國前領事被捕1年不准見律師

2019-12-02 23:43:42
早獲保居於豪宅看書作畫的中國華為公主孟晚舟，今（2）日發表公開信感謝華為員工支持。（美聯社）

早獲保居於豪宅看書作畫的中國華為公主孟晚舟，今（2）日發表公開信感謝華為員工支持。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕中國華為公主孟晚舟被捕滿1年，她今（2）日發表公開信感謝外界支持，現保釋在外的她，稱自己有足夠時間去讀完一本書、細細地完成一幅油畫；反觀被外界視為中國報復行動，今年5月在中國被拘捕的2名加籍人士，不但只能偶爾與領事人員會面，其中加國前外交官科夫里格（Michael Kovrig）更傳出至今未能與律師或家人見面。

綜合外媒報導，中國華為公主孟晚舟因涉嫌違反美國對伊朗制裁，去（2018）年12日1日遭加拿大拘捕，目前正對美加引渡提出抗告。保釋在外的孟晚舟今（2）日在華為社群論壇「心聲社區」發表公開信，文中透露她一年多來仍與同事討論事情、透過網路掌握客戶狀況，並感謝華為員工對她的支持，也稱讚加拿大民眾、獄警和獄友非常友善。

事實上孟晚舟在去年12日11日就已經交保候傳，能夠居住在價值1600萬美元（約台幣4.9億元）的豪宅中自由活動、與外界聯絡，孟晚舟也在公開信中表示，現在時間總是過得很慢，慢得有足夠時間去讀完一本書、去跟同事們討論一件小事，還可以「細細地完成一幅油畫」。

遭中國報復拘捕的加籍專業顧問斯帕沃爾（文宣中左）及前加國外交官科夫里格（文宣中右），僅能偶爾與領事人員會面，甚至傳出至今未能見律師或家人的慘況。圖為加國民眾舉文宣抗議中國無理拘捕，要求釋放2人。（資料照，路透）

遭中國報復拘捕的加籍專業顧問斯帕沃爾（文宣中左）及前加國外交官科夫里格（文宣中右），僅能偶爾與領事人員會面，甚至傳出至今未能見律師或家人的慘況。圖為加國民眾舉文宣抗議中國無理拘捕，要求釋放2人。（資料照，路透）

反觀被外界視為中國報復行動，今年5月「正式」遭中國逮捕的2名加籍人士：專業顧問斯帕沃爾（Michael Spavor）及前加國外交官科夫里格（Michael Kovrig），他們只能偶爾與領事人員會面，甚至根據科夫里格所屬非政府組織「國際危機組織」（Crisis Group）員工說法，科夫里格自去年11月底起已被拘捕358天，至今未能與律師或家人會面。

據加拿大《環球郵報》報導，許多曾遭中國拘留的人士描述，中國給予嫌疑人的居住環境十分嚴峻，必須數人擠一間牢房，且僅提供非常稀的玉米粥和沒有任何調味的饅頭，更沒有一絲如廁、盥洗的隱私可言。

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