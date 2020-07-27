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    美國「乾淨5G」台灣獨缺台哥大 AIT官員透露：程序未完成

    美國國務院26日公布24家「5G乾淨網路營運商」的名單，我國電信三雄中華電信與遠傳電信皆有上榜，卻獨缺台灣大哥大，據AIT官員指出，應該是程序還沒完成，所以尚未被列入。（圖擷取自美國國務院網站）

    美國國務院26日公布24家「5G乾淨網路營運商」的名單，我國電信三雄中華電信與遠傳電信皆有上榜，卻獨缺台灣大哥大，據AIT官員指出，應該是程序還沒完成，所以尚未被列入。（圖擷取自美國國務院網站）

    2020-07-27 21:12:09

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近日與世界多個國家關係轉惡，導致中企擴張海外的野心受困，外傳美國擬金援新興國家建立無中國的「5G乾淨通道」；對此，美國國務院26日公布24家「5G乾淨網路營運商」的名單，我國電信三雄中華電信與遠傳電信皆有上榜，卻獨缺台灣大哥大，據AIT官員指出，應該是程序還沒完成，所以尚未被列入。

    綜合媒體報導，美國從去年10月對中國科技公司實施新制裁，總統川普（Donald Trump）近日為尋求連任，持續加強反中力道；中國今年因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情、「港版國安法」及印中邊境衝突與多國交惡，導致中國國企及中小企業前景黯淡。

    美國國務次卿克拉奇（Keith Krach）上週與《日經》等日媒進行圓桌會議，他指出，華府可能對「反華為行動」發起金援，協助其他國家替換華為5G設備，長期目標是建立一個無中國設備的「五G乾淨通道」（5G Clean Path），並計畫將乾淨通道擴大到乾淨應用程式（App）、系統、數據中心、雲端和海底電纜等，讓各界注意到中國透明度的問題。

    美國國務院在今年4月29日已宣布，進入美國外交機構5G網路流量都必須是「乾淨網路」，其定義為端到端網路通訊都不採用不可信賴的廠商，例如中國大陸的華為及中興通訊，未來透過不乾淨的網路途逕將無法拜訪美國國務院系統，確保關鍵數據跟網路不受到中國侵害。

    根據《經濟日報》報導，美國國務院26日發布新聞稿，內文列出世界各國共24家「5G乾淨網路電信商」，其中台灣中華電信和遠傳電信都有上榜，但同為電信三雄的台灣大哥大卻沒有入列；美國在台協會官員私下透露，美國官方會發給各電信業者「乾淨網路」的文件及認證，應該是台灣大哥大程序上還沒完成，所以尚未被列入。

    針對AIT官員的說法，台灣大表示，經查美國務院發佈訊息是在4月底，台灣大哥大係於6月正式完成5G設備採購程序，未及時例入名單應係時間差所致；台灣大已宣佈由Nokia提供5G設備，並由Juniper提供傳輸設備，符合「5G乾淨網路」要件，消費大眾無須疑慮。

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