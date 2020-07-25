中印交惡影響印度智慧型手機市場 三星或成最大贏家

印度抵制中國運動在市場方面造成強烈影響，南韓三星電子智慧型手機銷量趁勢成長。（路透）

2020-07-25 14:33:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國及印度因為邊境問題，緊張氣氛再度攀升，印度掀起抵制中國運動，封殺包含TikTok和微信在內的59款中國APP，更祭多項新規加強中國產品抵制力道。抵制運動在印度市場造成強烈影響，印度智慧型手機市場方面，南韓三星電子於今年第2季度榮登亞軍，與冠軍中國「小米」差距大幅縮小；中印交惡之際，三星或成手機市場最大贏家。

根據《韓聯社》引述市調機構「Counterpoint Research」24日發佈的一項數據，三星於今年第二季度在印度智慧手機市場售出約480萬部智慧型手機，市佔率達26%，奪下亞軍，與冠軍中國小米的市占率29%差距縮小到3個百分點。

請繼續往下閱讀...

除此之外，同為中國品牌的VIVO市占率以17%位居第3，第4為realme（真我）的11%，OPPO則以9%位列第5；同為南韓品牌的LG電子雖未成功躋身前5，但近2個月銷量增長了10倍。

《韓聯社》引述分析認為，三星打出中低端智慧手機Galaxy M系列策略，併以實施全新售後服務政策等手段，推高印度市占率。

對此，一名研究員則分析，中印矛盾升級，印度抵制運動發酵，預計下半年中國品牌銷量將呈低迷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法