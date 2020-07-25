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    糧食危機浮上檯面？習近平避長江災區 現身東北查糧

    2020-07-25 00:52:02
    習近平22日前往東北視察當地農田，分析指中國糧食危機浮上檯面，習此行是想確認東北下半年糧食產量。（圖取自新華社微博）

    習近平22日前往東北視察當地農田，分析指中國糧食危機浮上檯面，習此行是想確認東北下半年糧食產量。（圖取自新華社微博）

    〔即時新聞／綜合報導〕中國應急管理部統計，長江流域與南方各省6月以來進入主汛期，造成的經濟損失高達1160.5億人民幣（約台幣4872億元），湖廣等多省農田因此全毀，中國領導人習近平近日卻現身東北視察糧食產量，讓中國下半年的糧食危機問題浮上檯面。

    根據中國官媒《新華社》報導，中國領導人習近平22日前往東北吉林省四平市梨樹縣，視察「國家百萬畝綠色食品原料（玉米）標準化生產基地核心示範區」，關切當地的黑土質培養情況與玉米生長情勢，也憂心農作地力因此透支，下令採取有效辦法，維護當地的黑土質。

    中國三峽大壩不斷放水，中下游地區又遭逢強降雨，多省農地被毀。（法新社檔案照）

    中國三峽大壩不斷放水，中下游地區又遭逢強降雨，多省農地被毀。（法新社檔案照）

    根據《自由亞洲電台》報導，中國今年以來，共有27個省、市、區發生洪水災情，暴雨、洪災摧毀南方許多農業省分的田地、農業設施，成熟的稻米也因強降雨而無法收成，未成熟的稻米生長情況也受到影響，更有不少旱地作物也都被大水淹沒，中國6月的農作物近乎失收。

    報導指出，吉林省鐵嶺農民張一群是看到官媒消息才知道領導人到訪當地，張一群同樣也是種植玉米的，他說，自家附近的玉米田根本不像習近平看到的那麼好，更直言今年東北遭逢大旱，雨量稀少，他住的地方也就下了一場雨，玉米長到腰際的高度就枯死了。

    分析指出，習近平前往東北視察當地農田，疑似與中國潛在的糧食危機有關，習主要是想確認下半年東北糧食產量，不過卻讓糧食危機問題浮出檯面。

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