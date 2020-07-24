劉樂妍哭老家「房被淹了」 慘遭帝吧出征大罵：有胸沒腦

中國洪災爆發，三峽大壩洩洪危機不斷。長期在中國發展的女藝人劉樂妍日前在微博發文，表示接到家人傳來的影片，大喊「房子都被淹了，請國家救救我的家人吧！」（左擷取自臉書，右法新社）

2020-07-24 17:12:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國洪災爆發，三峽大壩洩洪危機不斷。長期在中國發展的女藝人劉樂妍日前在微博發文，表示接到家人傳來的影片，大喊「房子都被淹了，請國家救救我的家人吧！」沒想到，該文不但遭舉報散播假訊息，還遭網軍集團「帝吧」狠嗆「瞎嚷嚷啥呢？」、「把大陸黑一遍，你這是圖啥呢？」網民更狠酸「有胸沒有腦子」、「這女的智商不高像個母夜叉沒有腦子，一有事就在微博嚷嚷」。

劉樂妍日前在微博上傳一段災情嚴重的影片，表示「我恩施的家人傳這個影片給我，他們說回不了家，停水停電，車庫，房子都被淹了。請國家救救我的家人吧」、「老天爺啊，湖北人今年太慘了。湖北太不容易了」。

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不過，劉樂妍的貼文不但被舉報｢散播淹水不實謠言、試圖顛覆國家罪」，更被帝吧微博痛罵「你這是瞎嚷嚷啥呢？洪災這麼大國家早都在行動救災了，還用得著你在那喊？」帝吧也批，現在出名了，大家都在說你劉樂妍「老家在三峽大壩旁，哭求救救家人」，順帶又把中國黑一遍，「你這是圖啥呢，能不能告訴大家？」

留言處，網友也紛紛大罵「你在這亂刷什麼存在感？！先搞搞清楚再發好嗎！」、「中國傳統家醜不外揚，如果是公眾人物，你的行為不單單代表你自己，還代表很多！」、「不要被騙，你表親不靠譜（不可靠），有事問我，我在附近」、「像在說國家，政府見死不救似的」、「她一向只有胸，沒有腦子」、「這女的智商不高像個母夜叉沒有腦子，一有事就在微博嚷嚷，繳個稅也要求救」。

劉樂妍挨轟沒腦子。（擷取自微博）

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