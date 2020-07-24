武漢肺炎》新疆、遼寧日增49人感染 黑龍江爆2市現密切接觸者

中國大連市現本土病例，居民等待物資送至已被封閉管理的小區。（路透社）

2020-07-24 11:28:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再起，不僅新疆確診病例猛增，遼寧大連22日也爆感染源不明的本土病例。中國國家衛健委報告，昨日中國共新增15例本土病例（新疆13例、遼寧2例），而新疆維吾爾自治區、遼寧省衛健委又表示昨日兩省共增34名「無症狀感染者」，中國單日感染人數增加近50人，黑龍江省今日又爆該省有2名大連確診的密切接觸者，疫情再拉警報。

中國國家衛健委通報，昨日中國境內共新增21例確診，其中6例為境外移入（廣東5例、上海1例），剩餘15例為本土病例，分別為新疆13例、遼寧2例。而新疆維吾爾自治區、遼寧省衛健委又分別表示昨日兩省各增19、15名「無症狀感染者」，共34名「無症狀感染者」，使中國昨日單日感染人數急增49人。

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目前光新疆就已累計95例確診、85名「無症狀感染者」，除主要城市烏魯木齊外，新疆生產兵團、喀什市均傳確診，已出現跨市傳播的現象。遼寧大連才過2日，已累計3例確診、15名「無症狀感染者」，而黑龍江今日也爆該省的鶴崗市、綏化市各增1例大連病例的密切接觸者。根據官方報導，目前此波疫情的感染源仍是未知數，烏魯木齊、大連市已宣布進入戰時狀態。

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