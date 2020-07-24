為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》新疆、遼寧日增49人感染 黑龍江爆2市現密切接觸者

    中國大連市現本土病例，居民等待物資送至已被封閉管理的小區。（路透社）

    中國大連市現本土病例，居民等待物資送至已被封閉管理的小區。（路透社）

    2020-07-24 11:28:57

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再起，不僅新疆確診病例猛增，遼寧大連22日也爆感染源不明的本土病例。中國國家衛健委報告，昨日中國共新增15例本土病例（新疆13例、遼寧2例），而新疆維吾爾自治區、遼寧省衛健委又表示昨日兩省共增34名「無症狀感染者」，中國單日感染人數增加近50人，黑龍江省今日又爆該省有2名大連確診的密切接觸者，疫情再拉警報。

    中國國家衛健委通報，昨日中國境內共新增21例確診，其中6例為境外移入（廣東5例、上海1例），剩餘15例為本土病例，分別為新疆13例、遼寧2例。而新疆維吾爾自治區、遼寧省衛健委又分別表示昨日兩省各增19、15名「無症狀感染者」，共34名「無症狀感染者」，使中國昨日單日感染人數急增49人。

    目前光新疆就已累計95例確診、85名「無症狀感染者」，除主要城市烏魯木齊外，新疆生產兵團、喀什市均傳確診，已出現跨市傳播的現象。遼寧大連才過2日，已累計3例確診、15名「無症狀感染者」，而黑龍江今日也爆該省的鶴崗市、綏化市各增1例大連病例的密切接觸者。根據官方報導，目前此波疫情的感染源仍是未知數，烏魯木齊、大連市已宣布進入戰時狀態。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》大連進入戰時狀態！將檢測19萬人 全市幼兒園停課
    2020-07-24 10:31

    武漢肺炎》大連進入戰時狀態！將檢測19萬人 全市幼兒園停課
    疫情後最不想哪國人來玩？ 近9成日本人狂喊：中國
    2020-07-23 20:51

    疫情後最不想哪國人來玩？ 近9成日本人狂喊：中國
    堅持給住戶最安全的 誠總建設贏得客戶好口碑

    堅持給住戶最安全的 誠總建設贏得客戶好口碑
    武漢肺炎》新疆疫情燒不停！ 中國網友︰看來是失控了
    2020-07-23 11:11

    武漢肺炎》新疆疫情燒不停！ 中國網友︰看來是失控了
    武漢肺炎》中國遼寧疫情再爆！ 大連地鐵站直接封站
    2020-07-23 10:48

    武漢肺炎》中國遼寧疫情再爆！ 大連地鐵站直接封站
    房仲業唯一 信義房屋獲2019 Facebook最具影響力品牌

    房仲業唯一 信義房屋獲2019 Facebook最具影響力品牌
    國際今日熱門
    2020-07-23 13:36

    中國邀世衛調查武肺病毒起源 專家憂為象徵性質

    2020-07-23 14:30

    司機載老闆誤追撞！竟遭家屬報復...打死老母、重傷幼女

    2020-07-23 13:17

    象徵痛苦的種族主義…美眾院通過移除國會爭議性人物雕像

    2020-07-23 13:07

    最大宗非法捕撈！中國漁船違反制裁 大舉進入北韓海域作業

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播