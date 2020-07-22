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    西安1醫院設「高層次人才」優先通道 中網友狂酸「耍特權」

    中國西安一所醫院公告惹議。（圖擷取自微博）

    中國西安一所醫院公告惹議。（圖擷取自微博）

    2020-07-22 10:24:33

    〔即時新聞／綜合報導〕生命面前也有高低之分？近來，中國西安一所醫院設置「高層次人才優先」通道，引發爭議，院方則表示此公告是6月份貼出來的，為當地有關部門出台的高層次人才服務中的一項，是根據西安市衛計委執行的，目前並無病人投訴。對此，中國網友則紛紛質疑，「幹部vip病房升級版？」、「疾病面前，沒有高層次，只有特權！」、「光明正大搞階級分化」。

    根據中媒《頭條新聞》報導，該醫院除了優待長者、現役軍人等身分外，還特別貼出一張大大的公告寫「高層次人才優先」，不少網友表示看了相當不舒服，院方則回應，這個公告經過官方認定，目的是為了留住人才在西安工作，所謂「高層次人才」不僅掛號免費，也能優先看病。

    對此，中國網友紛紛怒酸，「幹部vip病房升級版？」、「生命面前也有高低之分？」、「疾病面前，沒有高層次，只有特權！」、「農民辛辛苦苦養飽你們這群人，最後卻被你們定為低端人才來嘲諷」、「光明正大搞階級分化」、「先分階級，再鬥爭！」、「乍一看我以為只有霸道總裁小說裡才有的那種場面」，不過也有人表示，「高層次人才優先我覺得沒毛病，只是主管部門需要把牢高層次人才的准入標準」。

    院方表示，該公告有政策依據。（圖擷取自微博）

    院方表示，該公告有政策依據。（圖擷取自微博）

    網友表示，該通道只會淪為特權工具。（圖擷取自微博）

    網友表示，該通道只會淪為特權工具。（圖擷取自微博）

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