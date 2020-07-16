16歲少女日作詩2000首？父親「1句」秘訣遭酸爆

少女號稱自己一天能「作詞300首、作詩2000首、寫15000萬字小說」。（圖擷取自微博）

2020-07-16 10:46:48

〔即時新聞／綜合報導〕吹牛也要有個底線！近來，中國一名16歲少女號稱自己一天能「作詞300首、作詩2000首、寫15000萬字小說」，誇張言論引發外界質疑，其父否認造假，更稱作詩是學校舉行的比賽，所謂創作，其實是「打字速度」，讓網友紛紛傻眼表示，「哪個學校有這種考試」、「每分鐘寫1.38首詩，比曹植還厲害」、「聽過演講根本直銷」。

根據中媒《頭條新聞》報導，少女在履歷中宣稱自己「作詞300首、作詩2000首、寫15000萬字小說」，引發外界質疑後，仍堅稱此事為真，「作詩的事情，是在一次學校組織的挑戰賽中，完成8.5小時寫100首詩的任務；後來在一次大考中，又完成24小時寫2000首的挑戰，從晚上8點開始考試，24小時計時結束」，其父更直言，「沒有在說詞有多精湛多麼好，就是以電腦打字的方式，誰能打字更快一點」。不過，父女二人均表示，不方便透露學校的具體名稱，因此此事無法獲得證實。

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對此，中國網友紛紛傻眼表示，「第一次聽說作詩是比打字速度」、「作詩跟打字是兩種概念，能相其並論嗎」、「哪個學校有這種考試」、「家長這波操作不是培養孩子，而是包裝標價賣孩子，最終孩子又會像社會消遣品一樣被消費、被遺忘」、「造童星這類事，由來已久，只不過這個連玩法都沒那麼講究了」、「聽過演講根本直銷」。

還有人計算，「每分鐘寫1.38首詩，比曹植還厲害」、「每天24小時全用來作詩，平均43.2秒作一首詩，不是說好建國後不能成精的嗎？」、「作詩最多的乾隆一輩子做了4萬首，這孩子加班半個月就搞定了，不愧是『神童』」、「憑一人之力，帶動整個國家詩歌，也可以秒殺絕大多數國家詩歌屆，因為2年不到就可以作詩百萬首！」

不過也有人表示，「作現代詩的話，只要回車鍵不壞，一天3千首也不是沒可能的」、「我記得北島寫過一首《生活》，全詩只有一個字，網，我想這娃是不是以這為格式寫的2千首」、「24小時之內，還是有可能打2千首詩的，『太陽東昇西落，我他X滴陶醉了啊』算一首不？」。

有網友表示，聽過少女演講，根本就是直銷。（圖擷取自微博）

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