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    逾千起論文買賣詐案！中國教授、博士都被中學嫌犯騙倒

    中國雲南昆明近日破獲一起以「買賣、代發論文」實施詐騙的詐騙集團。（擷取自微博）

    中國雲南昆明近日破獲一起以「買賣、代發論文」實施詐騙的詐騙集團。（擷取自微博）

    2020-07-10 19:27:17

    〔即時新聞／綜合報導〕中國雲南昆明近日破獲一起以「買賣、代發論文」進行詐騙的詐騙集團，這些僅初中、高中學歷的嫌犯，詐欺對象都是博士、教授等「高知識份子」，在兩年內就犯下了逾千起案件。

    根據《香港01》報導，一名41歲的被害者王姓女子聽說網路有「代發論文」服務，只要付錢就能幫忙發表刊登在國家級刊物上的論文。王女與對方談妥後，支付3000元人民幣（約1.2萬元新台幣）定金，約定文章完成後，必須經王女確認後刊登；詐騙集團後續又騙取王女5500元人民幣餘款（約新台幣2.3萬元）後失聯，王女才驚覺被騙。

    警方在王女報案後鎖定犯人，於今年5月抓獲11名嫌犯，警方調查發現，這些嫌犯大多只有中學學歷，根本沒有撰寫論文的水準。在詐騙集團的辦公室現場，警方除了查扣手機、電腦等犯罪用品百餘件，也發現在牆上還貼滿了寫有「只要功夫深，鐵杵磨成針」、「富貴險中求」的便條紙，甚至有掛著「誠信贏天下」的標語，令人哭笑不得。

    據調查，犯罪集團成員告訴被害者，能在收到款項後3個月內在指定期刊上發表文章，並依照字數、期刊等級收取5000至9000元（折合約新台幣2萬至3.8萬元）不等的費用。但是他們其實並不會向指定刊物投稿，如果收到被害人催促，就隨便將文章發到業餘刊物敷衍了事，甚至乾脆不予理會。

    由於代發論文本身是一件難以啟齒的事，不少受害人發現被騙後羞於報警，而詐騙集團就是看準了這種心理來操作，在2年內作案超過1000起，不法所得超過600萬元人民幣（折合超過新台幣2500萬元）。

    詐騙集團辦公室牆上還貼滿了寫有「只要功夫深，鐵杵磨成針」、「富貴險中求」的便條紙，甚至有掛著「誠信贏天下」的標語，令人哭笑不得。（擷取自微博）

    詐騙集團辦公室牆上還貼滿了寫有「只要功夫深，鐵杵磨成針」、「富貴險中求」的便條紙，甚至有掛著「誠信贏天下」的標語，令人哭笑不得。（擷取自微博）

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