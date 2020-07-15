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    藝人模仿「葫蘆娃」侵權？ 中國網友酸：版權意識有時模糊有時清晰

    有中媒報導，有藝人多年前在綜藝節目中模仿葫蘆娃，節目製作方和電視台也因此被起訴侵權。（圖擷取自微博）

    有中媒報導，有藝人多年前在綜藝節目中模仿葫蘆娃，節目製作方和電視台也因此被起訴侵權。（圖擷取自微博）

    2020-07-15 17:20:22

    〔即時新聞／綜合報導〕中國的版權訴訟有時相當神奇，讓人看得雲裡霧裡。近來，有中媒報導，有藝人多年前在綜藝節目中模仿「葫蘆娃」，節目製作方和電視台也被起訴侵權，不過該藝人的工作室隨後發出聲明澄清，「微博帳號轉發的配圖，並非王祖藍先生本人在該節目中產生的演出內容」，讓中國網友紛紛傻眼表示，「版權意識有時候很模糊，有時候又格外清晰（笑）」。

    根據中媒《頭條新聞》報導，藝人王祖藍曾在綜藝節目中模仿葫蘆娃造型，上海美術電影製片廠後來表示該表演並未取得版權，節目製作方和電視台於去年7月被起訴，昨（14日）中國裁判文書網公佈「安徽衛視等被訴侵害作品信息網絡傳播權」一審判決結果，北京互聯網法院認定節目製作方和電視台構成侵權，應賠償版權方10萬人民幣（約新台幣42萬）。

    對此，中國網友紛紛怒酸，「以後誰還模仿啊」、「版權意識有時候很模糊，有時候又格外清晰（笑）」、「這年頭，Cosplay也侵權，我感受到了對二次元滿滿的惡意」、「大家都是中國人，哪有什麼侵權不侵權的？自己人的事哪能叫侵權？太自私了吧？」「從葫蘆娃出世到現在，葫蘆娃的形象不知被用了多少次，遊戲、網劇、廣告等等，也沒見版權方維過權」、「現在只能靠到處碰瓷來賺錢，對得起老一輩嗎」、「是不是以後我說葫蘆娃三個字都侵權了」。

    不過，王祖藍工作室隨後發出聲明澄清，王祖藍錄製該節目時，全程身著黑白條紋針織衫，並未Cosplay葫蘆娃，「有關微博帳號轉發的配圖，也並非王祖藍先生本人在該節目中產生的演出內容，因網路配圖引發的相關糾紛及爭議均與我工作室及祖藍先生無關」。

    中國網友看了紛紛傻眼表示，「這個大烏龍我也是不知道說啥了」、「所以葫蘆娃有沒有侵權葫蘆？」、「我小時候模仿過白娘子，算不算侵權啊」，也有人解釋，「侵權的是那個電視台，在節目中使用了別的節目裡葫蘆娃（這個節目用葫蘆娃時買過版權所以不是侵權）」、「關鍵還是18年的事情，現在被拿出來說」。

    有中媒報導，有藝人多年前在綜藝節目中模仿葫蘆娃，節目製作方和電視台也因此被起訴侵權。（圖擷取自微博）

    有中媒報導，有藝人多年前在綜藝節目中模仿葫蘆娃，節目製作方和電視台也因此被起訴侵權。（圖擷取自微博）

    王祖藍工作室隨後發出聲明澄清，王祖藍錄製該節目時，全程身著黑白條紋針織衫，並未Cosplay葫蘆娃。（圖擷取自微博）

    王祖藍工作室隨後發出聲明澄清，王祖藍錄製該節目時，全程身著黑白條紋針織衫，並未Cosplay葫蘆娃。（圖擷取自微博）

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