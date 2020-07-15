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    女經期被逼吃「死神辣條」送醫！公司勸退：不符合企業文化

    經期少女被逼吃「死神辣條」送醫，公司反應超離譜。（圖擷取自微博）

    經期少女被逼吃「死神辣條」送醫，公司反應超離譜。（圖擷取自微博）

    2020-07-15 15:48:58

    〔即時新聞／綜合報導〕許多人喜歡挑戰吃辣，不過每個人能承受的辣度不同，吃之前一定要先衡量身體狀況。近來，中國有一名24歲少女，因為業績沒有達標，經期第1天就被公司懲罰吃「死神辣條」，痛到虛脫送醫，事後公司不但沒有賠償，還用「不符合企業文化」當理由勸退他，讓中國網友紛紛傻眼表示，「垃圾公司，不把員工當人看！」

    根據中媒《頭條新聞》報導，四川成都某家公司因為員工業績沒有達標，懲罰7名員工吃「死神辣條」，其中2人被送醫，1名少女出面爆料，她在經期第1天就被罰吃辣條，痛到虛脫，送醫檢查後為胃絞痛和急性腸胃炎，但是公司事後不僅沒有賠償，只能報銷醫療費，還用「不符合企業文化」當理由勸退他。

    對此，中國網友紛紛傻眼表示，「這樣的企業遲早倒閉，不把員工當人看」、「吃辣條為企業文化？就這格局早點離開也好！」、「現在的公司都跟腦殘似的，說實話這要在歐美，這家公司要被告得傾家蕩產」、「怎麼這麼奇葩的公司，要保護好自己，碰到這種情況一定要強烈拒絕」、「這類垃圾公司都有個共同的特點，就是越沒底線的人業績就越好，還能被提拔當上領導，缺德也就成了他們的企業文化」，不過也有人表示，「看得我都想吃看看了」。

    據悉，該款辣條包裝上已註明「嚴禁吞食」，還有部分賣家直言商品「不建議食用」、「吃完之後會傷胃」，不少買家也在評論區表示，食用後產生不適。

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