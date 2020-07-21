武漢肺炎》疫情居高不下 日本今確診632人

日本武漢肺炎的疫情持續延燒，今（7月21）日截至日本時間晚間10點（台灣時間晚間9點），共新增632人確診，其中有28人是境外移入，東京都有237人確診，再度回到單日破200人，目前全日本累計2萬7188人確診。（法新社）

2020-07-21 21:57:14

〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎的疫情持續延燒，今（7月21）日截至日本時間晚間10點（台灣時間晚間9點），共新增632人確診，其中有28人是境外移入，東京都有237人確診，再度回升到單日破200人，目前全日本累計2萬7188人確診；另外，今天新增1例死亡，達1002人。

根據《NHK》報導，目前日本的疫情大多集中在都市地區，其中東京都今天單日新增237人確診，再次回到單日破200人確診，而東京首都圈三縣千葉縣、神奈川縣與埼玉縣今天分別新增確診15人、30人與47人，埼玉縣今天也新增1名60多歲的死亡病例。

請繼續往下閱讀...

關西都市圈的疫情也持續嚴峻，其中大阪府今天新增72人確診，京都府20人確診，兵庫縣也有12人確診；中京都市圈的核心愛知縣今天新增53人確診，是疫情爆發以來單日確診最多紀錄，愛知縣知事大村秀章強調，愛知縣已經進入第二波感染期，呼籲民眾加強防疫措施，「尤其是年輕人」。

另外九州北部的福岡縣今天也新增確診53人，也是疫情爆發以來單日新增最多的紀錄；不過近期也出現好消息，英國牛津大學和英國阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca）合作研發的武漢肺炎實驗疫苗，在7月20日傳出在初期接受測試的1100人均成功產生免疫反應，根據《共同社》報導，阿斯特捷利康藥廠計畫與日本政府合作，最快8月在日本進行臨床實驗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法