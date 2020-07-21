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    中國下毒手！曾受聯國考察 僅存宋朝「明教遺跡」面目全非

    福建省泉州市的草庵寺建於南宋紹興年間，被視為極罕見倖存的明教（又稱摩尼教）寺廟遺址。（擷取自寒冬雜誌）

    福建省泉州市的草庵寺建於南宋紹興年間，被視為極罕見倖存的明教（又稱摩尼教）寺廟遺址。（擷取自寒冬雜誌）

    2020-07-21 13:00:23

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近年持續擴大迫害宗教力道，外媒披露，一所建於宋朝紹興年間，現已絕跡古宗教「明教」的遺址因其重要的學術價值曾受聯合國考察團訪問研究，但該遺址近期也難逃當局「中國化」毒手，被迫掛滿國旗、貼滿習近平語錄。

    長期關注中國宗教及人權問題的《寒冬》雜誌今天刊文指出，福建省泉州市的草庵寺建於南宋紹興年間，被視為極罕見倖存的明教（又稱摩尼教）寺廟遺址，該廟因內部珍貴文物保存完整，受學界高度重視，聯合國教科文考察團也曾在1991年訪問該處並進行研究。

    隨著北京當局近年逐漸提高打壓力道，境內各宗教場所陸續被迫關閉，而這座古老的明教遺址雖因宗教絕跡已無信徒，仍遭政府定義為宗教場所而被封停，近日因當地疫情略緩，草庵寺所在地區的宗教場所陸續獲准重新開放，惟該遺址仍未開放，據悉，當地政府現仍持續對寺廟建築周邊加大監控力道。

    報導指出，草庵寺於世界宗教史上的重要地位而聞名於世，不少遊客慕名造訪，這讓中國政府大感擔憂，故藉著這波疫情關閉該寺，並趁機將其中國化。據悉，該遺址部分建築已被改造、四周升滿國旗，附近貼滿愛黨標語及習近平照片、語錄，如此珍貴的國寶級遺址竟遭此厄運，令人大感無奈。

    聯合國教科文考察團曾在1991年訪問該遺址並簽名留念。（擷取自寒冬雜誌）

    聯合國教科文考察團曾在1991年訪問該遺址並簽名留念。（擷取自寒冬雜誌）

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