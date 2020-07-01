全面酷刑逼供！外媒：中國擬年底前根除「全能神教會」

此為「老虎凳」示意圖，與新聞事件無關。（圖擷取自武林軍事網）

2020-07-01 16:43:43

〔即時新聞／綜合報導〕時值武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情全球大流行，中國政府迫害宗教力道不減，外媒披露，北京當局擴大對境內基督徒的打壓，並計畫在今年底將基督教「全能神教會」徹底根除、抹殺。

長期關注中國人權及宗教問題的《寒冬》雜誌今天刊文指出，過去多年來受中國迫害最嚴重的全能神教會未來命運不樂觀，數據顯示，今年全能神基督徒被捕人數持續飆高，一名政府內部人士透露，當局打算在2020年底將該教會從中國根除。

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隨著行動升級，四川省政府今年5月對境內全能神教會成員發起逮捕行動，至少數十名基督徒被捕，其中多數為6旬以上老者，而部分年長信徒在被捕後更遭受非人道酷刑逼供。

報導指出，一名年老基督徒在5月22日清晨被警方登門抄家，警察隨後將他扣在俗稱「老虎凳」的刑具上長達9小時；另一名年近7旬的老基督徒同樣也被抓捕，他在老虎凳上遭受多重折磨，包括灌注液體、強力電擊，最終被電暈過去但仍未獲鬆綁。

《寒冬》指出，中國政府現正透過高科技監控、抓捕基督徒並向其套取資訊等手段獲取教會情資，是因為當局計畫在今年底徹底滅絕全能神教會，其打壓力道達法輪功以降新高。

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