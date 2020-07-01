為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

全面酷刑逼供！外媒：中國擬年底前根除「全能神教會」

此為「老虎凳」示意圖，與新聞事件無關。（圖擷取自武林軍事網）

此為「老虎凳」示意圖，與新聞事件無關。（圖擷取自武林軍事網）

2020-07-01 16:43:43

〔即時新聞／綜合報導〕時值武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情全球大流行，中國政府迫害宗教力道不減，外媒披露，北京當局擴大對境內基督徒的打壓，並計畫在今年底將基督教「全能神教會」徹底根除、抹殺。

長期關注中國人權及宗教問題的《寒冬》雜誌今天刊文指出，過去多年來受中國迫害最嚴重的全能神教會未來命運不樂觀，數據顯示，今年全能神基督徒被捕人數持續飆高，一名政府內部人士透露，當局打算在2020年底將該教會從中國根除。

隨著行動升級，四川省政府今年5月對境內全能神教會成員發起逮捕行動，至少數十名基督徒被捕，其中多數為6旬以上老者，而部分年長信徒在被捕後更遭受非人道酷刑逼供。

報導指出，一名年老基督徒在5月22日清晨被警方登門抄家，警察隨後將他扣在俗稱「老虎凳」的刑具上長達9小時；另一名年近7旬的老基督徒同樣也被抓捕，他在老虎凳上遭受多重折磨，包括灌注液體、強力電擊，最終被電暈過去但仍未獲鬆綁。

《寒冬》指出，中國政府現正透過高科技監控、抓捕基督徒並向其套取資訊等手段獲取教會情資，是因為當局計畫在今年底徹底滅絕全能神教會，其打壓力道達法輪功以降新高。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
不敵老美就來陰的？中共密令曝光 迫害境內美國教會
2020-06-17 13:48

不敵老美就來陰的？中共密令曝光 迫害境內美國教會
中國迫害宗教變本加厲！ 4個月內拆逾250處教堂十字架
2020-06-12 13:57

中國迫害宗教變本加厲！ 4個月內拆逾250處教堂十字架
Mighty Net創新基地 展示成果

Mighty Net創新基地 展示成果
遷怒？外媒：美中關係不佳成中國迫害基督教理由
2020-05-28 14:26

遷怒？外媒：美中關係不佳成中國迫害基督教理由
中國藉疫迫害宗教變本加厲 還要株連子孫三代！
2020-05-27 22:02

中國藉疫迫害宗教變本加厲 還要株連子孫三代！
女星發嗲功力了得每天視訊愛火狂燒

女星發嗲功力了得每天視訊愛火狂燒
餓刑、電擊、不准睡眠！中國基督徒遭當局酷刑逼迫放棄信仰
2019-11-21 23:09

餓刑、電擊、不准睡眠！中國基督徒遭當局酷刑逼迫放棄信仰
中共妄稱為神 「習語錄」竟取代十誡成教義
2019-09-15 14:24

中共妄稱為神 「習語錄」竟取代十誡成教義
國際今日熱門
2020-06-30 18:30

為何日本無法「口罩實名制」 日企社長分享日本應做的三項改革 影片

2020-06-30 20:23

港版國安法上路 北約痛批破壞香港自治權

2020-06-30 17:06

佛洛伊德之死4嫌聽證會週一登場 審判日期暫定明年3月8日

2020-06-30 17:21

NGO指「反毒戰爭」殺了122兒童 要求聯合國調查菲律賓

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播