不倫不類！ 中國強行融合《論語》及《聖經》

2019-09-10 14:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國現大力執行各宗教「中國化」的整肅行動，外媒披露，當局正要求基督教神職人員將《論語》融入《聖經》，用孔子思想替換基督教純正教義，進而潛移默化地改變信仰。

長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌今天刊文指出，河南省政府宗教局在7月中旬將《論語遇上聖經》一書發放給轄下三自教會每一位講道人，要求這些神職人員按照書中內容講道，甚至還要開設「論語學習班」。惟此書普遍受到外界批評，專家指出，書中大幅曲解基督教教義的在宗教界屢引爭議。

據悉，《論語遇上聖經》一書作者是自稱基督徒的北京大學哲學博士、社科院世界宗教研究所的石衡潭，該書在2014年出版，被視為基督教中國化政策下的先鋒書籍。

報導指出，《論語遇上聖經》中的觀點完全是對基督徒的誤導，不僅內容不倫不類，更刻意曲解聖經中的教義，專家分析，中國政府這樣的做法，其實是在蠶食鯨吞宗教信仰，企圖潛移默化地改變信徒的信仰，「既然讀聖經都與讀論語一樣了，那以後直接讀論語、信孔子就好了」。

《論語遇上聖經》作者石衡潭雖一再否認本書與基督教中國化有關，但知悉內情者與海外華人牧師均認為，綜覽石的出身背景與其在中國化行動中格外活躍的狀況，「他不可能與基督教中國化運動脫離關係」。

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