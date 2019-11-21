餓刑、電擊、不准睡眠！中國基督徒遭當局酷刑逼迫放棄信仰

中國的全能神教會基督徒遭警方以電棍電擊胳膊腋窩、腿部及腳背，被逼迫放棄信仰，遭電擊處浮現燒焦的黑點。（圖擷取自＿寒冬）

2019-11-21 23:09:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國的全能神教會是遭中國當局重點打壓、宗教迫害最嚴重的基督教宗教團體之一。其教會成員被抓捕後，遭當局以各種手段殘忍的酷刑施虐，如電擊、餓刑、剝奪睡眠。在中國當局以酷刑施虐折磨下，基督徒被逼迫簽署放棄信仰的保證書、及供出教會內部資訊。

長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌刊文指出，江蘇省一名近六旬的全能神教會基督徒表示，今年10月在警察審訊期間遭警方以電棍電擊胳膊腋窩、腿部及腳背。當她渾身不住顫抖，痛呼求饒時，警察就用布條勒住口部不讓其喊叫，繼續施以電擊，致使其腳背浮現燒焦狀的黑點。

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而在河南省全能神教會的一名受害女性基督徒講述，因宗教信仰遭警方抓捕，被扣以「組織、利用邪教組織破壞法律實施罪」判刑4年。由於信仰，她拒絕配戴寫有「罪名」的標誌牌，因為認為戴標誌牌是對神的褻瀆。獄警就命令其他犯人剝光她的衣服加以羞辱。除此之外，獄警也會命令其他犯人對她施虐毆打。

當時她在獄中經歷了長達82天的「餓刑」後，每天只有比雞蛋稍大的饅頭，及一小勺菜湯。在營養不良、極為虛弱的狀態下，還要進行高強度的體罰，如扎馬步、抱頭蹲、站軍姿、走正步等。而餓刑遺留的傷害是在脫困後仍消瘦虛弱、停經貧血。

重慶市的六旬基督徒轉述，去年5月警察審訊時對他的恐嚇：「你信全能神就是犯法，不老實（交代）今天就打死你」。他表示，自己被帶往一處偏僻荒涼的祕密基地進行為期長達2個多月的審訊，期間遭警察狠搧耳光、以木棍、拳腳痛毆至昏迷，木棍還被打到斷裂成數節。

審訊過程的痛苦使他生不如死、意圖尋短，警方發現他有意尋短後，將他痛打一頓至昏迷後，再以「老虎凳」刑求折磨他、期間更強迫他觀看詆毀全能神教會的宣傳影片，不准他合眼，長達三天四夜。

中國刑法第300條規定，參與「邪教」組織即可被判處3至7年有期徒刑。中共將任何發展太快、或被當局視為不服從黨意的宗教團體都列為「邪教」，以「合法化」當局的打壓行為。

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