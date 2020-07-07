藉著疫情關閉寺廟之際 中國大肆進行「滅佛運動」

在中國因為武漢肺炎疫情，而禁止全國寺廟開放之際，中共當局藉機大力展開「滅佛運動」，在中國四川、福建、山東等地相繼出現大型的露天佛像慘遭拆毀的狀況。圖為北京的觀音像。（路透）

2020-07-07 18:49:36

〔即時新聞／綜合報導〕在中國因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，而禁止全國寺廟開放之際，中共當局藉機大力展開「滅佛運動」，在中國四川、福建、山東等地相繼出現大型的露天佛像慘遭拆毀的狀況，甚至一併將寺廟內所有佛像搗毀，有信徒指出，「政府怕大家都拜菩薩，就沒人聽它的了」。

根據長期關注中國人權及宗教問題的《寒冬》雜誌報導，在福建省漳州市龍雲古寺的山頂上有尊高約13公尺的露天觀音像，是由廈門信眾在2010年募資400多萬人民幣（約1667新台幣）所建，然而這座佛像在今年4月底，被當地政府以「超高」為由強拆。

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有當地信徒透露，「統戰部等政府人員到場指揮拆除工作，威脅只要有人攔阻就抓走；佛像拆除後，統戰部人員還經常過來巡查，一旦有人來敬拜，就會攔阻驅趕」，寺內也有僧人表示，這些年政府對宗教的管控很嚴，就這一尊露天佛像，政府前後4次讓寺裡整改遮蓋，「現在政府說了算，我們沒說話的權利。」

無獨有偶，位在四川省射洪市廣寒寺一尊約30公尺高的觀音像，也被當地政府在4月29日，出動上百名政府人員使用大型挖掘機拆掉，同時該市沱牌鎮的九重廟裡一尊造價約10萬人民幣（約41萬新台幣），高約6公尺的露天觀音像也被拆除，連同廟內的14尊菩薩像也全被搗毀。

山東省平度市的辛安廟裡也有尊由信徒出資10萬元（約41萬新台幣）打造的高約8公尺、重達30噸的觀音像遭當地政府拆毀，且辛安廟還被用水泥封死；當地居民相當氣憤，但也莫可奈何，有人表示，政府害怕白天被村民看到，就晚上10點多來把佛像拆了，這就像回到了毛澤東時代，「共產黨不讓你有信仰，要信就信仰共產黨」。

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