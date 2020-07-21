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    首頁　>　國際

    人權觀察報告：日本兒童運動員經常被虐待

    2020-07-21 00:21:02

    〔中央社〕人權觀察（Human Rights Watch）一份報告記錄日本50種運動共計逾800名運動員的經驗後發現，日本兒童運動員經常遭受身體和言語虐待，有時還會在運動訓練時受到性侵犯。

    這份67頁的報告今天發布，標題為「我挨打的次數多到數不清」（I Was Hit So Many Times I Can't Count）。報告調查日本體育界的體罰歷史，以及曾遭到拳打腳踢的運動員的第一手描述。

    如果東京奧運沒有遇上2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情攪局而延後的話，這份報告發表的時間原本適逢東奧開始的一週。原訂今年7月24日至8月9日舉行的東奧已延至明年登場。

    人權觀察全球倡議主任沃登（Minky Worden）在聲明中表示：「過去數十年來，日本的兒童經常在為贏得獎盃、獎牌的名義下，遭到粗暴毆打和言語虐待。」

    這份報告訪問了超過50名現役與退休運動員，並進行線上調查，吸引超過757份回覆。調查人員並拜會8個日本體育組織。

    在381名年齡在24歲以下的受訪者中，有19%的受訪者表示，他們在訓練時曾被拳打腳踢到趴在地上，或是被拿東西打。報告稱，至少22種不同運動的運動員都曾出現這些經驗。

    報告引述使用假名Daiki A.的職業運動員說法稱：「教練告訴我，我在跑步時不夠認真，接著我們被教練叫去，而我在大家的面前挨打。即使我流血了，他仍不罷手。」

    此外，18%的受訪者表示經歷過言語虐待，5%稱小時候在參加訓練時，曾被性侵犯或騷擾。

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