壓榨血汗！ 紐時：中國利用維吾爾勞動力生產口罩

紐時踢爆，中國在新疆利用維族勞動力生產口罩。圖為新疆「和田職業技能教育培訓中心」此前曝光的內部影像，當時即可見接受「再教育」的穆斯林在成衣工廠「受訓」。（美聯社檔案照）

2020-07-20 16:00:17

〔編譯陳成良／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情大爆發，中國大發瘟疫財，對外出口龐大數量的口罩。《紐約時報》19日揭露，疫情爆發後，中國密集加開口罩生產線，而部份新疆製口罩可能與維吾爾族人勞改營有關！

紐時調查了過百段影片、相片、政府文件，出口數據等，發現中國利用維吾爾勞動力生產口罩的證據。

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紐時發現，根據中國國家藥品監督管理局的數據，在疫情之前，新疆只有4家公司生產醫療級防護設備。截至6月30日，該數字為51家。在查閱了官方媒體報導和公共紀錄後，發現其中至少有17家參與了中國政府「勞動力轉移」計畫。

專門追蹤維吾爾族人勞改營事件的加州大學柏克萊分校人權調查實驗室及維吾爾族人權計畫，也記錄到當地勞動人口調動。

據中國官媒報導，中國政府3月中從新疆和田市調動了2000名維吾爾族人到烏魯木齊，其中50名維族人被派往天山紡織應付日益增加的口罩需求。《紐時》指雖然大部份口罩均為內銷，但部份出口至其他國家。

除新疆境內，部份維吾爾族人還被調動至湖北生產口罩，其中一家是湖北海興衛生用品公司。紐時追蹤該公司的口罩運輸數據，發現該批口罩從湖北經上海，再送抵美國，最後由醫療用品公司MedWay簽收。不過該公司尚未回應紐時有關貨物來源地的查詢。

紐時指出，除MedWay外，美國不少線上購物平台也可購買湖北海興製造的口罩。

另一間涉及維族勞動力的口罩工廠為江西美寶利集團，紐時從中國官媒報導發現該公司至少有25%工人是維族人，從官媒新聞片段中發現，工人被要求學習普通話，並在每週的升旗儀式上保證對中國的忠誠。工人需居住在工廠旁的員工宿舍、每日參與升旗禮表忠、被迫學習普通話等。

據該新聞片段顯示，美寶利集團至少出口了70萬個口罩，而截至4月初為止已接下2000萬片口罩訂單，主要出口至歐洲地區。紐時還發現部份口罩被出口至拉丁美洲地區。

去年底美國多家媒體也曾踢爆中國於新疆設立的「職業技能教育培訓中心」，疑似拘禁兼「強制勞動」新疆維吾爾自治區百萬少數族群，逼迫他們投入食品業及製造業。

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