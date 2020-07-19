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    誤信WHO防疫指南 南韓政府低頭道歉：口罩真的有用！

    首爾旅遊景點景福宮外，遊客戴上口罩。（法新社）

    首爾旅遊景點景福宮外，遊客戴上口罩。（法新社）

    2020-07-19 20:24:05

    〔編譯陳成良／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）6月初出現「超晚部署」指示，對於口罩的佩戴建議「大轉彎」，改口建議大眾應在公共場合戴口罩。南韓中央防疫對策本部副部長權埈郁18日坦承，疫情爆發初期時，南韓當局因誤信WHO防疫指南，未積極勸導一般人戴口罩，導致疫情迅速擴散。

    據韓媒《Money Today》（머니투데이）報導，權埈郁（권준욱）在例行疫情簡報會議中低頭道歉，表示「由於武漢肺炎疫情流行初期，我並未掌握、確切了解病毒，且在是否配戴口罩方面，聽取WHO以及其他國家建議，我在這裡向大家道歉」。

    權埈郁3月3日曾表示，「根據專家說法，只有咳嗽的人才需要戴口罩，用以阻止病毒藉飛沫傳染給他人；一般市民僅需先遵守保持社交距離、勤洗手。」

    不過，南韓中央防疫對策本部17日證實口罩驚人的防疫功效，強調「若不配戴口罩，受感染的風險可能增加至5倍以上；在室內若無法遵守保持2公尺的社交距離，就一定得戴口罩。」

    所幸，南韓政府在疫情爆發初期，師法台灣，2月間開始嚴控口罩出口，3月5日更進一步向台灣看齊，宣布實施口罩購買實名制，每人每週限購2片，5月26日又跟上「台式防疫」， 大眾運輸拒載未戴口罩者，從而有效控制住疫情擴散。

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