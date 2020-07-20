抗議中國審查制度 藝術家用「404」網頁錯誤膠帶封嘴

中國藝術家堅果兄弟在疫情期間持續向中國審查制度抗爭，他用象徵網頁錯誤的「404」膠帶封住嘴巴，圖為堅果兄弟。（路透）

2020-07-20 14:41:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國藝術家堅果兄弟在疫情期間，持續抗爭中國審查制度，在他的30天計畫中，用了金屬夾子、手套、膠帶及其它物品將嘴巴封起來30天，其中，甚至用象徵網頁錯誤的「404」膠帶封住嘴巴。

據《路透》報導，在這個「#shutupfor30days（閉嘴30天）」的計畫中，他用印上「404」的膠帶將嘴封起來，「404」為無法找到網路頁面時的錯誤代碼。由於中共對於敏感議題網路內容進行封鎖，找不到頁面的情況在中國很常見。

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現年39歲的堅果兄弟說，「如果你問我，藝術家要怎消化不公平的對待，像是暴力或是審查制度等，我會用藝術持續與其對抗」，而隨著中國領導人習近平不斷加強審查制度，中國能夠容納不同聲音的空間越來越小。

他在上海M50創意園區的咖啡廳受訪時表示，「有時候，我覺得我的工作很像非政府組織或是新聞工作者，試圖提高人們對社會問題的認識以及採取應對措施」，堅果兄弟2018年曾邀請金屬樂團到被重金屬汙染的村莊表演，促使地方當局對汙染展開調查。

2019年5月，堅果兄弟因為發起一個反詐騙專案「北京好運會」，邀請100多位被詐騙的受害者在自己的城市跑步傳遞火炬，堅果兄弟因此被中國警方跨省從湖南帶回湖北老家，在拘留所待了10天。

中國藝術家堅果兄弟在疫情期間持續向中國審查制度抗爭，他用金屬夾子將嘴巴夾緊，圖為堅果兄弟。（路透）

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