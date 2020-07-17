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    美擬禁2.7億中共黨員及家屬入境 「退黨」搜尋暴增百倍

    美國正在考慮全面禁止中國共產黨員及其家屬入境，涉及人數可能高達2.7億。圖為中共政協會議。（歐新社資料照）

    美國正在考慮全面禁止中國共產黨員及其家屬入境，涉及人數可能高達2.7億。圖為中共政協會議。（歐新社資料照）

    2020-07-17 10:27:43

    〔即時新聞／綜合報導〕多家外媒報導，美國總統川普正在考慮全面禁止中國共產黨員及其家屬入境，已在美國的將被驅逐出境，涉及人數可能高達2.7億。根據「Google趨勢」的關鍵詞熱度顯示，中國網路的「退黨」一詞搜索熱度激增，熱度甚至一度上升近百倍。

    《紐約時報》率先報導此消息，《華爾街日報》《路透》隨後陸續跟進報導，將根據2017年禁止數個穆斯林國家公民入境所依據的「移民及國籍法」同一條款草擬的總統行政命令，也將撤銷現已在美之中共黨員和其家人簽證，另有提議一併限制中國人民解放軍人員和國營企業高級主管。

    報導提到，中共聲稱現有9200萬名黨員，2018年將近300萬名中國公民訪美，但不知其中多少人是黨員。前述部門也正在討論其他多種禁止中國人士入美的方案，包括只鎖定中共中央政治局25名委員及其家屬。根據川普政府內部評估，若對所有中共黨員和家屬設限，等於是禁止高達2.7億人入境。

    根據「Google趨勢」（Google Trend）的關鍵詞熱度顯示，「退黨」成為熱門搜索詞，甚至在7月17日上午4時56分到達熱度滿分的100分，代表該詞一度上升近百倍，而這些搜尋絕大部分都來自中國網路。

    「退黨」成為Google熱門搜索詞。（圖擷取自「Google趨勢」）

    「退黨」成為Google熱門搜索詞。（圖擷取自「Google趨勢」）

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