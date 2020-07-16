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    思想政治從娃娃抓起？傳中國青少年被要求學中共「四史」

    外媒報導，中共近期要求青少年學生學習四史。圖為2019年9月小朋友手繪共產黨標誌。（法新社）

    外媒報導，中共近期要求青少年學生學習四史。圖為2019年9月小朋友手繪共產黨標誌。（法新社）

    2020-07-16 13:22:57

    〔即時新聞／綜合報導〕又從娃娃抓起？外媒報導，中共近期要求青少年學生學習四史，即中共黨史、新中國史、改革開放史與社會主義發展史，還傳出有小學生化身講解員，向大人講述中共發展史。

    綜合媒體報導，有學生家長表示，某校班主任傳微信，要求學生牢記四史，開學後會問。此外，為了使四史教育對青少年「入耳、入腦、入心」，有大學將相關內容融入新時代宣講團演說內容，在校園、社區宣傳，並形成學生骨幹宣講帶動青年學習，積極推四史融入大中小學思政課一體化建設。也有小學生受訓後，到圖書館講解給大人聽。

    賈姓前中學女教師指出，中小學生應多學自然科學知識，而非過早介入有一定政治色彩的教育，若太早思想定位，恐誤導、磨掉孩的自我思考與認識能力。

    王姓網路活躍人士提到，青少年學該國史無可厚非，但中國近代史是一部扭曲史，「為共產黨執政服務的歷史」，藉此灌輸學生意識形態，不利於青少年成長。

    楊姓退休教授則說，若四史不是吹噓中共偉大，而是依據證據、邏輯與事實相對較好，若將真相告訴學生，有助於培養其實事求是，「但為何他們要做的可能是相反的？」

    報導指出，中國近日先後遭遇武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）、洪水肆虐，當前國內外政治經濟、意識形態等各領域鬥爭日益嚴峻複雜下，中媒仍不忘以「蘊含豐富革命精神」、「厚重歷史文化內涵」形容四史是中國特色社會主義先進文化，應於青年思想教育中發揮作用助長成才。

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