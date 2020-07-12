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    滅祖！中共強拆民間祠堂、祖先牌位被擺習近平畫像

    2020年5月1日，中國江西省一座村民自費修建的羅氏祠堂遭到當局強拆。（照片取自寒冬）

    2020年5月1日，中國江西省一座村民自費修建的羅氏祠堂遭到當局強拆。（照片取自寒冬）

    2020-07-12 11:26:01

    〔即時新聞／綜合報導〕受儒家影響，祭祖是中國信仰中重要的一環，但在中共統治下，宗教信仰受到極大的箝制。中國江西省近期就有一座村民自費修建的祠堂遭到當局強拆；甚至許多祠堂已被改建為中共宣傳基地，習近平畫像取代了祖先牌位。

    長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌報導，江西省贛州市石城縣桃花村每年春天都會吸引大批遊客前往賞花，景色十分優美。在2017年，當地村民集資人民幣100多萬元（約新台幣420萬元），興建一座羅氏祠堂。

    但在2020年5月1日，當地政府動員300多名警力到桃花村強拆羅氏祠堂，幾個小時後，祠堂就被夷為平地。

    1名當地居民表示，手機訊號在當天都被切斷，認為是當局害怕其惡行惡狀被公開在網路上。他又指出，拆除前3天，政府就在進村道路上停放警車，並有10多個員警盤問進村的民眾。

    報導指出，中國其他地區的祠堂已被改為「紅色黨宣基地」。在浙江省寧波市鄞州區，建於1588年的蔡家祠堂，去年遭到改造，現在該祠堂內部貼滿著帶有習近平的中共宣傳海報，展示櫃裡還擺放著印有毛澤東圖樣的書包等物品，而祖先牌位卻不見蹤影。

    蔡家祠堂的1位工作人員透露，現在這裡已經變成「紅色教育基地」，每到節慶假期就會有學生來參觀學習，這裡還會放一些黨宣電影，目的就是讓孩子們從小學習中共革命史，培養愛黨思想。

    中國山東省煙台市的1間祠堂也被改造成黨宣基地，1名住在祠堂附近的居民表示，如果不按政府的要求做，祠堂就會被封，「政府讓附近各村、各單位的黨員在這個基地學習，這是在控制人們的思想。」

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