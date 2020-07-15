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    信仰只准「信黨」！中共頒黨員「十誡」 參觀古蹟也不行

    中共當局近期對中國境內的宗教活動展開嚴厲的打壓行動，不僅限於基督教、伊斯蘭教，先前更傳出各地的佛教寺廟被各地政府搗毀，現在又傳出中共下令禁止中共黨員不准信仰宗教，也不能進行中國傳統修行有關的活動。（法新社資料照）

    中共當局近期對中國境內的宗教活動展開嚴厲的打壓行動，不僅限於基督教、伊斯蘭教，先前更傳出各地的佛教寺廟被各地政府搗毀，現在又傳出中共下令禁止中共黨員不准信仰宗教，也不能進行中國傳統修行有關的活動。（法新社資料照）

    2020-07-15 19:01:23

    〔即時新聞／綜合報導〕中共當局近期對中國境內的宗教活動展開嚴厲的打壓行動，不僅基督教、伊斯蘭教，更傳出各地的佛教寺廟也被搗毀，現在又傳出中共下令禁止黨員信教，也不准進行傳統修行有關的活動。

    根據長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌報導，中共當局近年陸續加強自身黨員的「思想控制」，遼寧省鞍山市的黨員在今年5月更收到「共產黨員信仰十項禁令」，內文不僅嚴禁黨員信教，還對黨員的生活行為細節也作出規定，例如嚴禁「佩戴或在住所、辦公場所擺放任何有宗教元素的物品」，嚴禁在非工作關係出入宗教場所、私自接待宗教人員，嚴禁利用出差、旅遊、度假之機，藉觀賞名勝古跡之名，參與宗教參拜、祈福等。

    嚴格的禁令也讓一位匿名的政府內部人士認為，「如此嚴苛的規定，是要求共產黨員在形式上與宗教劃清界限，在意識形態上保持『純潔』」；然而西藏的黨員限制更嚴格，過去在2019年5月西藏的昌都市市委組織部便發布共產黨員不得信仰宗教、不得參與宗教活動等「十六個決不允許」紀律要求，除了與「鞍山版」大致相同外，還禁止黨員就宗教問題發表自己的觀點，甚至不允許「黨員以神佛名義起誓戒賭博、戒煙酒、戒殺生、戒葷腥等」，此外若是向住在國外且擔任宗教聖職的親屬捐款，「還須向政府彙報有關親屬的情況」。

    不僅有黨員頻因信仰問題而被懲罰，甚至有黨員還會被因過去、多年前自己或家人參加宗教活動而被追究，河南省開封市2019年9月有6名村幹部被發現曾捐錢蓋廟，結果被要求檢討，還有黨員兒子因信佛，家裡掛佛教彩旗也不行，遭要求檢討；遼寧省在2019年10月曾有黨員僅因說了句「感謝主」而被下令檢討，家裡的宗教字畫還被當局派人闖入撕毀，住家附近的信徒也全部連帶遭殃被調查，甚至還有黨員僅因找人看風水而被降職。

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