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    中國大清理學校圖書 評論家：讓人想起文革焚書

    中國大部份​地區的學校近期執行了中央命令，清理內容「非法」和「不適宜」的圖書，確保教育系統裡意識形態的純潔。照片為廣州市的一間圖書館。（歐新社）

    中國大部份​地區的學校近期執行了中央命令，清理內容「非法」和「不適宜」的圖書，確保教育系統裡意識形態的純潔。照片為廣州市的一間圖書館。（歐新社）

    2020-07-12 12:15:55

    〔即時新聞／綜合報導〕中共政權逐步擴大對人民的思想控制。中國大部份​地區的學校近期執行了中央命令，清理內容「非法」和「不適宜」的圖書，確保教育系統裡意識形態的純潔。有評論家指出，此舉讓人想起文化大革命中的焚書運動。

    綜合媒體報導，為因應中國教育部去年10月15日發布的《關於建立全國中小學圖書館圖書審查清理專項行動的通知》，中國33個省市裡，至少有30個已經對學校圖書進行了「大清理」，數十萬本違規的書籍被移除，甚至付之一炬。

    報導指出，清理工作完成後，各地學校根據中央要求，用《國會宣言》、《毛澤東詩詞》、《湯姆叔叔的小屋》等新書取代。據悉，中國教育部所推薦的新書清單共有422頁。

    1名農村地區的中學教師表示，他們學校自4月下旬開始清理，職員們耗費大量時間翻閱上萬冊書籍，找到約1百本違規書籍，然後填表上報，清理內容包括傳統的連環圖畫、基督教和佛教等宗教圖書，以及喬治·歐威爾的《一九八四》。該教師表示，反正這些書學生們也不看，要清就從這邊開始。

    中國甘肅省1名教師則說，很多農村地區的圖書館規模都很小、很破舊，也沒什麼內容敏感的圖書。他任職的農村學校一共清理了大約80本書籍，只是將它們下架存放。

    政治評論家、北京清華大學前講師吳強表示，「這是文革以來，中共針對圖書館的首次行動。」他指出，香港年輕人不斷的抗議活動，中共將其歸因於愛國教育的不足，「爭奪年輕人的頭腦是中共目前最重要的事情。」

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